Whirlpool Napoli, operai bloccano l’autostrada A3: “Il governo fermi i licenziamenti” Dopo un breve corteo dallo stabilimento di via Argine, i lavoratori della Whirlpool di Napoli hanno bloccato la A3 Napoli- Salerno all’altezza dello svincolo di via Argine. Situazione sbloccata dopo circa un’ora: una delegazione di operai e delegati sindacali è giunta in prefettura in piazza Plebiscito.

A cura di Redazione Napoli

I lavoratori della Whirlpool di Napoli hanno bloccato il raccordo autostradale A3 Napoli- Salerno all'altezza dello stabilimento, in direzione Sud . Lo rende noto la Fiom-Cgil. Gli operai avevano annunciato per settembre la ripresa delle mobilitazioni di piazza: dopo una assemblea per fissare le scadenze delle prossime settimane e un breve corteo hanno occupato la sede stradale, con pesanti ripercussioni e rallentamenti per il traffico veicolare in ingresso in città. Tra i manifestanti anche i delegati sindacali di Fim, Fiom e Uilm.

«La vertenza continua – spiega il segretario generale della Fiom Napoli, Rosario Rappa – continueremo a lottare fino a quando non riaprirà lo stabilimento di via Argine. Oggi blocchiamo l'autostrada perché è necessario che il Governo mantenga gli impegni presi. Ancora non abbiamo una convocazione del tavolo. Chiediamo al ministro del Lavoro, Andrea Orlando, di bloccare la procedura di licenziamento». Dopo circa un'ora di blocco stradale, hanno deciso di sgomberare il raccordo dell'A1 all'altezza di Napoli Est. Una delegazione delle Rsu, insieme ai rappresentanti delle segreterie sindacali, si sposta in prefettura dove sarà ricevuta dal prefetto Marco Velentini.