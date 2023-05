L’ex Whirlpool Napoli passa a Tea Tek, Granisso: “Pronti a tenere tutti gli ex lavoratori” L’ex stabilimento Whirlpool Napoli passa alla Tea Tek Group. Il ceo Granisso a Fanpage.it: “Manterremo l’impegno ad assumere l’intero corpo dei lavoratori”

A cura di Giuseppe Cozzolino

"Manterremo tutti gli ex lavoratori": così Felice Granisso, ceo di Tea Tek Group, l'azienda che ha rilevato l'ex stabilimento Whirlpool di Napoli a via Argine. A breve inizierà la re-industrializzazione del sito, che inizierà a produrre impianti fotovoltaici. Dopo il tavolo presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Granisso ha voluto ringraziare il Governo e in particolare "il sottosegretario Fausta Bergamotto ed il consigliere del ministro Giampietro Castano per l’incontro al Ministero", ma anche "le forze sindacali ed i lavoratori ex Whirlpool per l’intelligenza, la pazienza e la lungimiranza che hanno dimostrato durante la gestione della crisi industriale e per il contributo che hanno dato alla definizione dell’iter che ha portato all’assegnazione dell’area ex Whirpool".

Felice Granisso, Ceo di Tea Tak ospite di Fanpage.it

Nei giorni scorsi, Felice Granisso aveva spiegato in una intervista esclusiva a Fanpage.it che "manterremo l'impegno ad assumere l'intero corpo dei lavoratori, che attualmente è rimasto fermo dopo la chiusura dello stabilimento". E non solo: Granisso ha anche spiegato a Fanpage.it che "si deve interrompere quella spirale che per decenni ha portato la produzione industriale all'estero, salvo poi farci scoprire, con una guerra a pochi metri da casa, che siamo tutti a rischio, che la produzione del mondo è fatta in una o due nazioni e che rischiamo di non avere nemmeno i componenti per la nostra difesa strategica o per il sostegno, come il gas". Da qui, la volontà di investire fortemente sul territorio, come appunto fatto rilevando l'ex stabilimento della Whirlpool di Via Argine a Napoli. "L'Europa nei prossimi anni avrà un fabbisogno di 80 giga di impianti fotovoltaici l'anno", ha aggiunto ancora Granisso a Fanpage.it, "e l'Italia sarà uno dei campioni di questo mercato. Noi vogliamo essere presenti, e pensiamo di poter fare un pezzo di questa produzione qui".