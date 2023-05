Sposa operaia sfila con lo strascico “Napoli non molla” all’ex Whirlpool di Ponticelli La manifestazione nell’anniversario dei 4 anni dell’inizio della vertenza, conclusasi con il passaggio alla Tea Tek. Ricci (Cgil): “Ora inizia il futuro”

A cura di Pierluigi Frattasi

Una sposa-operaia sfila con la scritta "Napoli non molla" sullo strascico nella fabbrica ex Whirlpool di via Argine a Ponticelli, oggi acquisita dalla società Tea Tek. Sull'abito nuziale una cartina geografica dell'Italia, con indicata la città di Napoli. La singolare manifestazione è andata in scena questa mattina, per celebrare l'anniversario dei 4 anni della vertenza dei lavoratori dello stabilimento, iniziata il 31 maggio del 2019 e conclusasi poi positivamente nelle scorse settimane. La sfilata è stata accompagnata dalla performance live del percussionista Ciccio Merolla che ha proposto il suo hit "Malatia". A seguire, nell'auditorium all'interno della fabbrica, la proiezione del docufilm "Via Argine 310", regia di Gianfranco Pannone e gli interventi di vari esponenti istituzionali e del sindacato.

La cerimonia con i sindacati

Tra pochi mesi partirà finalmente il piano di rilancio industriale del gruppo Tea Tek, azienda campana che si occupa di fonti di energia rinnovabile, come i pannelli fotovoltaici, tra le altre cose, e i 317 dipendenti ex Whirlpool potranno tornare a lavorare, dopo tanti mesi e tante difficoltà. Un risultato positivo raggiunto dopo 4 lunghi anni di contrattazione, con la partecipazione di sindacati e Governo.

Alla cerimonia in fabbrica, questa mattina, c'era anche il segretario generale della Cgil di Napoli e Campania, Nicola Ricci: "Qui c'è la vera classe operaia – ha detto nel corso del suo intervento – Da domani, con il primo incontro tra sindacati e la nuova proprietà, inizia il futuro e noi saremo al vostro fianco perché la vostra dignità, la vostra battaglia rappresenta una speranza per tutti noi e per il mondo sindacale".