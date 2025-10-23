Voragine ai Camaldoli, scoppia fogna, sprofonda via Camillo Guerra: caos traffico in Zona Ospedaliera

Scoppia la fogna ai Camaldoli e si apre una voragine in via Camillo Guerra. Caos traffico in Zona Ospedaliera questa mattina, giovedì 23 ottobre. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, attivati dai consiglieri di Municipalità. Successivamente è intervenuti Napoli Servizi, Protezione Civile e Polizia Locale, Abc e ufficio fognature del Comune di Napoli. La strada è stata attualmente chiusa ai bus del trasporto pubblico e ai mezzi pesanti. Le auto possono circolare solo su una corsia. Ma si va verso la chiusura totale e una viabilità alternativa. "La fogna è implosa – afferma il consigliere comunale Claudio Cecere – I consiglieri del territorio si sono subito attivati per chiamare il personale tecnico e le forze dell'ordine".

Fogna esplosa ai Camaldoli, il piano viabilità

"Stamattina alle 7 abbiamo attivato la procedura tramite i vigili del fuoco – spiega a Fanpage.it Francesco Ruggiero, presidente della commissione trasparenza della VIII Municipalità di Chiaiano tra i primi ad accorrere sul posto, già ieri sera – Al momento, i mezzi pubblici non possono passare per la Zona Ospedaliera. Grazie alla Polizia Locale e all'intervento del consigliere Cecere si sta lavorando ad un piano alternativo su via Vicinale Rotondelle, istituendo il senso unico da via Orsolone ai Guantai, per via Camillo Guerra in direzione Marano. E poi lasciando l'altro senso aperto da via Camillo Guerra verso via Sant'Ignazio di Loyola. La segnaletica stradale sarà posta all'altezza della pasticceria Annabella per la deviazione su via Rotondelle. La situazione è delicata perché siamo in Zona Ospedaliera. La zona è isolata, perché la strada è interdetta ai bus del trasporto pubblico e si segnalano disagi per i mezzi di emergenza. Stiamo cercando di intervenire con l'ufficio tecnico della Municipalità VIII e abbiamo chiesto al Prefetto un intervento per gli aspetti di ordine pubblico".

Voragine in via Camillo Guerra / Foto Fanpage.it

Mentre per Salvatore Passaro, storico consigliere della zona di Chiaiano e Camaldoli, "La fogna è scoppiata, ma si sapeva da tempo che bisognava intervenire. Siamo nel primo tratto di via Camillo Guerra. La risistemazione fognaria era prevista nel programma di rifacimento delle fogne del commissariato di governo. Per mancanza di fondi i lavori non furono fatti. Ora è scoppiata e i Camaldoli sono isolati. Bisognerà chiudere la strada che collega la zona ospedaliera a Marano. Un tratto di strada verrà chiuso. Ma ci sarà un piano viabilità alternativo".

Intanto, Anm ha comunicato che alcune linee bus 143, C44 e 144 sono state deviate. Dalle ore 11:00, deviano temporaneamente il percorso:linee 143 e C44 giunte. In via Leonardo Bianchi invertono la marcia al Monaldi e proprio percorso direzione Cardarelli; linea 144 giunta in via Sant' Ignazio di Loyola, non svolta per via dell'Eremo e proprio percorso direzione Cardarelli.