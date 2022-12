Maxi-voragine in via Bagnoli, la fogna collassa e cede la strada. Chiusa in entrambi i sensi La voragine all’altezza dell’incrocio con via Nuova Agnano. Via Bagnoli interamente chiusa fino a mercoledì, quando potrebbe riaprire a metà carreggiata.

A cura di Pierluigi Frattasi

Voragine in via Bagnoli-via Diocleziano a Napoli. La strada che collega Fuorigrotta a Bagnoli-Coroglio e a via Napoli verso Pozzuoli è chiusa da ieri sera, domenica 11 dicembre 2022, per sicurezza a causa di un ammaloramento del manto stradale avvenuto all'altezza del civico 500 di via Diocleaziano. Il cedimento, secondo i primi rilievi, è stato provocato da una fogna dissestata. Sul posto sono subito intervenute le squadre dell'Abc, l'azienda idrica del Comune di Napoli, e gli agenti della Polizia Municipale.

Chiusa al traffico via Bagnoli in entrambi i sensi

La strada è stata transennata da ieri sera con il nastro arancione. Mentre sono iniziati i lavori di scavo per capire dove si trovi il guasto e ripararlo. Sul posto ci sono diversi operai dell'Abc che stanno già intervenendo. La strada è stata interamente chiusa al traffico veicolare e resterà in queste condizioni per almeno i prossimi due giorni.

La strada sarà riaperta a metà da mercoledì

Da mercoledì 14 dicembre 2022, secondo le stime dell'Abc, potrebbe essere riaperta in sicurezza mezza carreggiata. Per gli automobilisti non resta che fare il giro largo, passando per le strade interne di Bagnoli, dove possibile, ed evitando, quindi, di immettersi su via Bagnoli, visto il vicolo cieco che si trovano poi all'altezza del civico 500 di via Diocleziano, in corrispondenza dell'incrocio con via Bagnoli e via Nuova Agnano. La maxi-voragine ha mandato in tilt la circolazione del traffico veicolare. Soprattutto dei tanti pendolari che questa mattina si sono trovati la strada sbarrata e hanno avuto difficoltà a raggiungere il proprio posto di lavoro.