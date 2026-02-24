Vomero, via Girolamo Santacroce rifatta con asfalto: ok della Soprintendenza. Lavori entro Natale

Via Girolamo Santacroce a Napoli sarà rifatta con l'asfalto. Via i sanpietrini: c'è l'ok della Soprintendenza ai Beni Culturali. La pavimentazione con i cubetti di porfido resterà solo in un piccolo tratto, nell'area in corrispondenza del ponte di Salita Cacciottoli, dove è già presente. La strada panoramica che collega la parte bassa del Vomero a via Salvator Rosa, arteria nevralgica per la connessione tra zona collinare e centro storico di Napoli, sarà interamente restaurata. Ci saranno due progetti: uno per la carreggiata, l'altro per i marciapiedi. In corrispondenza dei belvedere – dalla strada si accede anche al sottostante parco Raffaele Viviani – saranno posizionate nuove panchine "considerando che via Girolamo Santacroce – sottolinea il Comune – offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere l'incomparabile veduta della sottostante città e del Golfo di Napoli".

Quando partono i lavori a via Girolamo Santacroce

I lavori costano circa 3 milioni di euro e sono stati finanziati a gennaio 2020 dalla Città Metropolitana di Napoli. Si attendono ormai da 6 anni. Quando partiranno? Al momento, a quanto apprende Fanpage.it, si è in fase di approvazione del progetto definitivo, per il quale si è conclusa la conferenza dei servizi, poi bisognerà selezionare l'impresa. Occorreranno quindi almeno altri 4-5 mesi. È possibile, che, compatibilmente con le altre opere pubbliche, la strada possa essere rifatta a partire dalla fine del 2026 o dell'inizio del 2027. Attualmente, il manto stradale si trova in condizioni pietose. La corsia preferenziale, a destra scendendo da piazza Leonardo verso via Salvator Rosa, è l'unica delle tre ad essere stata asfaltata. Le altre due, una in discesa, l'altra in salita, hanno i cubetti di porfido, rappezzati con l'asfalto.

Per i lavori è stato riconosciuto il "notevole interesse pubblico". La zona interessata dall'intervento procede dall'inizio delle scale Pedamentina San Martino al Corso Vittorio Emanuele, segue il corso stesso fino alla salita dei Cacciottoli (sottostante il ponte del Corso), segue la salita dei Cacciottoli, attraversa il ponte sottostante la via Girolamo Santa-croce, segue la via Cacciottoli, attraversa via Bonito, via Annibale Caccavello, scende per i gradini del Petraio, largo del Petraio, salita del Petraio fino al Corso Vittorio Emanuele, percorre il corso fino a congiungersi con le scale della Pedamentina San Martino.

"Via Girolamo Santacroce è uno dei panorami più belli della città – commenta Enrico Platone, consigliere della II Municipalità Montecalvario-Avvocata – Un luogo che potrebbe essere un fiore all’occhiello. Il problema è che basta abbassare lo sguardo per vedere tutt’altro: da anni la strada è costellata di buche, tombini saltati, alberi capitozzati, auto parcheggiate ovunque e attraversamenti pedonali che mettono seriamente a rischio l’incolumità dei cittadini. È il segno evidente di un pezzo di città che si è sentito abbandonato. Per troppo tempo abbiamo sentito parlare di progetti e di fondi, ma del cantiere nemmeno l’ombra. Oggi però qualcosa si muove. L’Amministrazione Centrale sta lavorando concretamente per riqualificare l’area e restituire a questa strada il decoro che merita, riportandola ai lustri di un tempo, quando passeggiarci era un piacere. Attualmente manca solo l’approvazione definitiva del progetto e la selezione dell’impresa che eseguirà i lavori. Se i tempi tecnici verranno rispettati, parliamo di circa tre o quattro mesi: realisticamente, si potrebbe riuscire ad aprire il cantiere tra luglio e agosto. Dopo tanti anni di silenzi e promesse, forse questa volta ci siamo davvero".