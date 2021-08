Trasporto pubblico a Napoli

Vomero, addio ai sanpietrini a via Girolamo Santacroce: sarà rifatta in asfalto. Ma è caos sul bando Addio ai sanpietrini in via Girolamo Santacroce, sarà rifatta in asfalto. Costo dei lavori 2,6 milioni di euro. Ma è già corsa contro il tempo. A luglio il bando interno del Comune per la progettazione è andato a vuoto. I lavori sono stati finanziati dalla Città Metropolitana, ma la convenzione è in scadenza e si rischia di perdere i soldi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Addio ai sanpietrini in via Girolamo Santacroce, arriva l'asfalto. Il Comune di Napoli lavora al progetto per rifare la strada del quartiere Avvocata, nella II Municipalità, che collega i quartieri collinari di Vomero e Arenella a via Salvator Rosa. Sarà riasfaltata interamente così come già avvenuto per via Giacinto Gigante. Attualmente solo la corsia preferenziale di via Girolamo Santacroce è asfaltata, ma l'asfalto è sovrapposto ai cubetti che emergono in alcuni tratti. Mentre le altre due corsie sono in sanpietrini.

Bando interno flop, a rischio 2,6 milioni di fondi

Ma è già corsa contro il tempo. I lavori, infatti, costeranno 2,6 milioni di euro e sono stati finanziati a gennaio 2020 dalla Città Metropolitana, ma la convenzione è in scadenza e si rischia di perdere i fondi. È già pronto lo studio di fattibilità. Ma mancano all'appello il progetto definitivo ed esecutivo. Il 16 luglio scorso, il Comune ha lanciato l'avviso interno per costituire un gruppo di progettazione con tecnici che abbiano competenze ed esperienza adeguate. Tuttavia nessun tecnico dell'Ente ha aderito all'interpello. I motivi sono diversi: “Esiguità del personale assegnato al Servizio, numerosi appalti in corso di attuazione, la situazione di emergenza epidemiologica causata nell'ultimo anno dal virus COVID-19, i carichi di lavoro già assegnati al personale per lo svolgimento delle ordinarie funzioni”.

Palazzo San Giacomo è stato così costretto ad appaltare ai privati la progettazione definitiva ed esecutiva, per circa 50mila euro. Se nessun privato si presenterà si perderanno i fondi. Si tratta di un affidamento diretto per lavori di circa 2 mesi: 40 giorni per il progetto definitivo e 30 per quello esecutivo. “Non è possibile perdere ulteriore tempo – commenta Nino Simeone, consigliere delegato ai Trasporti e alle Infrastrutture del governatore Vincenzo De Luca – Il rifacimento di via Girolamo Santacroce è molto atteso dalla cittadinanza. Vigileremo perché tutto vada a buon fine e i lavori siano rapidi e fatti a regola d'arte”.

“Un progetto per ridisegnare piazza Leonardo”

Intanto, la V Municipalità Vomero-Arenella, che ha recentemente ripavimentato con aslfato l'ultimo tratto di viale Michelangelo e via Giacinto Gigante chiede una riqualificazione anche per piazza Leonardo. “Ci fa piacere si intervenga su una strada di collegamento con la zona del Vomero come Girolamo Santacroce – afferma a Fanpage.it Paolo De Luca, presidente della V Municipalità Vomero-Arenella – Ci auguriamo che quanto prima si intervenga anche con la riqualificazione e la ridefinizione di piazza Leonardo, oggi particolarmente caotica per la presenza dell'area di sosta bus Anm, che si trova proprio al centro della piazza, creando disagio alla circolazione veicolare”.

“Qualche anno fa – conclude De Luca – abbiamo riasfaltato l'ultimo tratto di viale Michelangelo per agevolare il transito di auto e bus. Per piazza Leonardo abbiamo suggerito all'amministrazione di lanciare un bando rivolto agli architetti napoletani, soprattutto giovani, per studiare un nuovo disegno della piazza”.