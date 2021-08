Vomero, a via Giacinto Gigante senso unico alternato dalla Tangenziale a piazza Canneto per due mesi

Trasporto pubblico a Napoli

A cura di Pierluigi Frattasi

Parte la seconda fase dei lavori in via Giacinto Gigante, all'Arenella-Vomero. Il cantiere si sposta tra l'ingresso della Tangenziale, in via Marino e Cotronei, e piazza Canneto per un tratto di 100 metri di lunghezza massima, per consentire il prosieguo dei lavori di manutenzione straordinaria della strada, dove si stanno sostituendo i sanpietrini con l'asfalto. Su questo tratto ci sarà quindi il senso unico alternato per circa un mese e mezzo, fino al 15 settembre prossimo, regolato dai semafori.

I lavori di ripavimentazione di via Giacinto Gigante sono iniziati lo scorso aprile. Si tratta di una strada molto dissestata, fino a prima dell'intervento del Comune di Napoli e della V Municipalità, anche se tra le più trafficate della città, in quanto collega il Vomero-Arenella con il centro storico e con la Tangenziale di Napoli. Finora i lavori si sono concentrati sul tratto tra piazza Muzii-piazza Arenella e via Marino e Cotronei, dove c'è l'ingresso della Tangenziale.

Adesso si procederà con il secondo tratto verso piazzetta Canneto. La conclusione dei lavori è prevista per ottobre. I fondi sono quelli della Città Metropolitana di Napoli, che ha stanziato inizialmente circa 1,1 milioni di euro per ripavimentare con l'asfalto la carreggiata. Si procederà anche in questo caso con il rifacimento di 100 metri alla volta, con divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati della carreggiata, consentendo così il doppio senso di marcia senza dover interrompere la circolazione. Per consentire i lavori, lungo il percorso saranno sospese tutte le fermate del bus Anm, che saranno delocalizzate di volta in volta.