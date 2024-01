Vomero, sequestrato il dehor di Fantasia Gelati a piazza Vanvitelli: non era autorizzato Gli agenti della Polizia Locale hanno sequestrato il gazebo della gelateria del Vomero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Pierluigi Frattasi

Sequestrato dagli agenti della Polizia Locale il dehor della rinomata gelateria "Fantasia Gelati" in piazza Vanvitelli, nel quartiere Vomero. I caschi bianchi dell'Unità Operativa Vomero sono intervenuti questa mattina nell'ambito di un'attività di controllo dei Dehors e delle occupazioni abusive di suolo pubblico nel territorio della V Municipalità Vomero-Arenella.

Controlli dei vigili urbani al Vomero

Gli agenti della Polizia Municipale, guidati dal Comandante Ciro Esposito, hanno riscontrato che in piazza Vanvitelli il titolare del pubblico esercizio aveva fatto istallare davanti alla propria attività sul suolo pubblico un gazebo chiuso su quattro lati.

A quel punto, gli uomini della Polizia Locale, come spiega il Comune di Napoli in una nota, hanno constatato che "il locale era sprovvisto di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e che per caratteristiche costruttive il gazebo risultava essere una vera e propria stanza destinata ad ospitare i clienti del locale. Gli agenti hanno proceduto al sequestro e a deferire all’Autorità Giudiziaria il titolare del locale".

Il Comune di Napoli ha approvato un apposito regolamento per la disciplina di dehors, tavolini e sedie di bar e ristoranti in città, che prevede anche delle sanzioni. Uno studio condotto in collaborazione con l'Università Federico II e con la Soprintendenza. I titolari potranno comunque eventualmente fare ricorso. La gelateria resta aperta e in piena l'attività. I sigilli, infatti, con il nastro bianco e rosso, sono stati apposti dalla Polizia Locale soltanto limitatamente al dehor in questione.