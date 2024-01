Vomero, riapre via Manzoni dopo il crollo delle fogne: era chiusa da 10 giorni La strada era stata chiusa parzialmente dopo il crollo del 16 gennaio scorso. Abc ha concluso i lavori di riparazione: “Mai interrotta l’erogazione idrica” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Ha riaperto totalmente al traffico via Manzoni, la strada che collega il Vomero a Posillipo, chiusa parzialmente, il 16 gennaio scorso, a causa del crollo delle fognature che avevano determinato anche una voragine in strada, all'altezza della rotonda con Corso Europa. I lavori dell'Abc sono terminati in 10 giorni. Ieri sera, venerdì 26 gennaio 2024, la strada rattoppata è stata completamente riaperta e la viabilità è tornata regolare.

Abc, l'azienda speciale dell'acqua pubblica del Comune di Napoli, ha concluso i lavori e ha riconsegnato il tratto stradale al Comune di Napoli che ha provveduto alla riapertura. Torna dunque normale la circolazione con il ripristino della viabilità nella corsia che da via Manzoni porta verso il Vomero, che era stata interdetta. I lavori si erano resi necessari a seguito del cedimento del canale fognario lo scorso 16 gennaio.

La relazione dell'Abc

Il danno, secondo quanto ricostruito dai tecnici dell'Abc, "era stato causato dall’innesto di una condotta privata nel canale principale". In una nota, l'azienda pubblica spiega che:

Nell’effettuare l’intervento, i tecnici Abc si sono imbattuti “in ulteriori anomalie funzionali e strutturali” causate da un altro condominio privato sempre ubicato in via Manzoni. Pertanto, in via precauzionale e per scongiurare che tali anomalie potessero innescare ulteriori futuri danni alle infrastrutture idriche cittadine, Abc ha provveduto alla pulizia, rifunzionalizzazione, riparazione e messa in sicurezza anche di quest’altra immissione privata, lavorando con personale dall’interno del collettore fognario".

Abc sottolinea che "l’intero intervento in via Manzoni si è svolto senza che sia mai stata interrotta la fornitura d’acqua alla zona e alla cittadinanza". I tecnici e l’impresa hanno lavorato, infatti, realizzando un sistema di bypass proprio per evitare di dover staccare l’erogazione della fornitura. L’azienda ha riconsegnato via Manzoni dopo avere realizzato anche i lavori di ripristino del manto stradale- Tra alcuni giorni, si procederà, come da norma, a posizionare un ulteriore strato di asfalto come finitura conclusiva.