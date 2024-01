Voragine in via Manzoni, senso unico per 4 giorni: lavori fino a venerdì 19 Via Manzoni a senso unico in direzione Posillipo fino al 19 gennaio, per i lavori di ripristino dopo la voragine aperta in mattinata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Via Manzoni a senso unico fino a venerdì 19 gennaio, a causa dei lavori per il ripristino della strada dopo la voragine apertasi questa mattina. La trafficata strada che collega il Vomero a Posillipo sarà così percorribile in una sola direzione, dalla rotonda con Corso Europa in direzione Coroglio e Marechiaro. Mentre sarà interdetto l'altro senso di marcia. Il crollo è avvenuto a seguito del cedimento delle fognature private. I tecnici dell'Abc, l'acquedotto pubblico, sono subito intervenuti per il ripristino, riuscendo a garantire la continuità dell'erogazione idrica. Ma i lavori si protrarranno per altri 4 giorni. L'uscita di via Manzoni sulla rotonda con Corso Europa è stata parzialmente transennata.

Abc: "Intervento in via Manzoni senza interruzione fornitura idrica"

Il cedimento, secondo l'Abc, è stato causato dalla rottura di una fogna privata. I tecnici di Abc sono al lavoro da stamattina nel tratto di via Manzoni, angolo via Caravaggio, interessato dal cedimento della volta del collettore fognario. I lavori procedono senza che sia stata disposta l’interruzione della fornitura idrica alla zona.

Dalle verifiche effettuate sul posto, è emerso che a causare il cedimento della volta del collettore è stata la rottura di una fogna privata. Si prevede che l’intervento di ripristino possa concludersi nella giornata di venerdì. Inevitabili alcuni disagi al traffico veicolare per consentire lo svolgimento dell’intervento. Con il supporto della polizia municipale è stato disposto il senso unico da corso Europa verso via Manzoni per consentire il deflusso delle auto dal Vomero verso la zona di Posillipo. E’ invece completamente libera via Caravaggio.

Deviati i bus Anm

Intanto, a causa della chiusura parziale della strada per lavori, sono state deviate anche le linee bus dell'Anm:

Linea 181: causa dissesto stradale in via Caravaggio, devia il percorso.

In partenza da P. Tecchio giunta in via Consalvo, non percorre via Caravaggio, ma prosegue in via Cassiodoro, via Giustiniano, via Piave, Corso Europa e proprio percorso.

Proveniente da via Scarlatti il percorso resta invariato