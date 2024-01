Via Manzoni chiusa a metà, crollata la volta di un collettore delle fogne Cede la volta di un collettore fognario, via Manzoni “spaccata” a metà: tecnici al lavoro, anche vigili del fuoco e polizia locale sul posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

I tecnici dell'ABC e i vigili del fuoco al lavoro su via Manzoni dopo il crollo in mattinata

La volta di un collettore fognario è crollata questa mattina all'incrocio tra via Alessandro Manzoni e via Michelangelo da Caravaggio, nel quartiere di Posillipo. Vigili del fuoco e tecnici della società Acqua Bene Comune sul posto per riparare il danno: chiusa al traffico la corsia automobilistica in direzione Via Manzoni-Corso Europa per consentire i lavori. Sul posto anche la polizia locale, in attesa che i tecnici e vigili del fuoco terminino i lavori per il ripristino della conduttura che ha ceduto.

Il crollo della volta di un collettore fognario su via Alessandro Manzoni, nei pressi della rotonda con via Michelangelo da Caravaggio e il Corso Europa.

Il traffico è andato rapidamente in tilt: di fatto, le automobili in arrivo da via Michelangelo da Caravaggio non possono al momento proseguire in direzione del corso Europa né di via Alessandro Manzoni. Tanti anche i curiosi, per lo più passanti, che stanno "assistendo" ai lavori sia in strada sia dai balconi dei vicini palazzi. Al momento non è chiaro quando sarà ripristinato il danno e dunque la circolazione stradale: l'ipotesi più accreditata è che si possa ultimare il tutto nel corso del pomeriggio di oggi,