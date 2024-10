video suggerito

Vomero, ragazzo accoltellato in pieno giorno a via Morghen: pugnalato in una lite di viabilità Il giovane 21enne avrebbe litigato con un motociclista per motivi di viabilità: accoltellato alla gamba è stato trasportato al Cardarelli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un ragazzo è stato accoltellato al Vomero, in pieno giorno, per una lite di viabilità. È accaduto questa mattina, martedì 29 ottobre 2024, sul posto sono arrivati i carabinieri della pattuglia mobile di zona del Vomero. L'aggressione è avvenuta in via Morghen, a pochi passi da piazza Vanvitelli, una delle zone più frequentate della città. La vittima è un ragazzo di 21 anni, incensurato. Il giovane è rimasto ferito ed è stato soccorso dall'ambulanza del 118, che lo ha trasportato urgentemente all'Ospedale Antonio Cardarelli dell'Arenella, dove si trova attualmente ricoverato in attesa di referto.

Il 21enne ricoverato al Cardarelli

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era a bordo del suo scooter e avrebbe discusso con un altro motociclista, verosimilmente per motivi di viabilità. Quest'ultimo avrebbe estratto improvvisamente un coltello e lo avrebbe colpito alla gamba. Il ventunenne è stato portato in ambulanza al Cardarelli, in attesa di referto.

Sono in corso le indagini dei militari dell'Arma per identificare il responsabile e chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per cercare di individuare e identificare il responsabile dell'aggressione, che sarebbe fuggito dopo quanto avvenuto. Purtroppo, prosegue l'escalation di violenza in città, anche in zona considerate il salotto buono, come il centro del Vomero, quartiere dello shopping e residenziale. Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli, in particolare sulla movida notturna. Ma non sono infrequenti episodi di criminalità anche di giorno, spesso con l'utilizzo di armi, come coltelli o bastoni.