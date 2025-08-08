Vomero, panchina vicino al bar: per il Comune va spostata. La Municipalità dice no e chiama i vigili

Scontro tra Comune e Municipalità al Vomero per una panchina in area pedonale in via Luca Giordano. Il parlamentino ha chiamato la Polizia Locale, alla fine la panchina non è stata spostata.

Scontro tra il Comune di Napoli e la V Municipalità sullo spostamento di una panchina in via Luca Giordano, nei pressi di un gazebo di un bar con i tavolini e di una nota boutique di moda. Questa mattina gli operai della Napoli Servizi si sono recati sul posto per spostare la panchina pubblica, peraltro di recente installazione, su indicazione di Palazzo San Giacomo. La Municipalità, però, si è opposta ed ha chiesto l'intervento della Polizia Locale. Alla fine la panchina non è stata spostata.

Ma cosa è accaduto? La presidente della V Municipalità, Clementina Cozzolino, scrive su Facebook: "Tante le segnalazioni di cittadini…tante le telefonate di protesta. È in corso lo spostamento di una panchina nuova posta in via Luca Giordano 106 fronte Piazza Italia. Ho attenzionato subito la problematica alla polizia municipale che sta eseguendo le verifiche… e soprattutto chiarezza!!!! Il mio pensiero è chiaro : si parta subito con un piano d'ambito per le aree di via Luca Giordano e via Scarlatti prima che succeda qualcosa di grave. La situazione attuale lede pericolosamente la pubblica e privata incolumità. E comunque questa roba va fermata!!!".

Lo spostamento autorizzato dal Comune

Ma non si trattava di lavori abusivi. Bensì regolarmente autorizzati dal Comune di Napoli, come apprende Fanpage.it da fonti della società Napoli Servizi. Il Municipio, tramite gli uffici tecnici, ha indicato alla Napoli Servizi piccoli interventi di manutenzione e di riqualificazione da eseguire sulle panchine di via Luca Giordano, tra i quali lo spostamento della panchina. Stamattina gli operai si sono recati sul posto come indicato per eseguire gli interventi. Ma sono stati bloccati. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale e la panchina alla fine non è stata più spostata.