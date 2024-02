Nuovo crollo in strada al Vomero, torna la paura: mini voragine in via Kerbaker Voragine in via Kerbaker al Vomero. Strada chiusa, traffico in tilt per mezz’ora: riaperta dalle 11,20. Sul posto tecnici Abc. Via Morghen, lavori dal 4 marzo per 20 giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Ivan Venanzoni

Nuovo crollo in strada al Vomero: uno sprofondamento con mini-voragine si è verificato questa mattina, giovedì 29 febbraio 2024, in via Kerbaker, trafficata strada del quartiere collinare poco distante da piazza Vanvitelli e da via Morghen, dove si è verificato il crollo il 21 febbraio scorso che ha costretto a sgomberare 70 famiglie. Sul posto i tecnici dell'Abc e gli agenti della Polizia Locale di Napoli. La strada è stata transennata e provvisoriamente chiusa al traffico per circa mezz'ora, per consentire l'intervento. Attorno alle ore 11,20 ha riaperto alla circolazione. Via Kerbaker era stata riasfaltata solo lo scorso agosto dall'E Distribuzione. Sul posto il consigliere della V Municipalità, Ivan Venanzoni (La Città).

"Via Kerbaker sprofondata, torna la paura al Vomero"

Sulla vicenda interviene il consigliere locale Ivan Venanzoni a Fanpage.it:

"La buca si è aperta stamattina attorno alle ore 8,30. Un'automobile che era parcheggiata sulle strisce blu, ci è finita dentro con una ruota. Qui, dopo la voragine di via Morghen, ad ogni avvallamento scatta il panico. È stata subito allertata l'Abc, l'azienda idrica del Comune, che ha confermato che non si tratterebbe di uno sprofondamento legato a perdite dalle condotte idriche o fognarie. La strada è stata chiusa per circa mezz'ora. Adesso si sta attendendo la Protezione Civile per la messa in sicurezza".

L'Abc ha effettuato i controlli, quindi, scongiurando la possibilità che il cedimento sia legato alle infiltrazioni dalle condotte nel sottosuolo. Via Kerbaker era stata riasfaltata lo scorso anno dopo i lavori di E Distribuzione e della fibra ottica. Le indagini, quindi, stanno cercando di verificare se il crollo di stamattina possa avere altre origini.

Voragine via Morghen, lavori dal 4 marzo per 20 giorni

Per via Morghen, intanto, dal 4 marzo, intanto, partiranno i lavori di riempimento della voragine che si concluderanno entro i successivi 20 giorni con la riapertura della strada. Venerdì scorso, c'è stato il sopralluogo della Procura della Repubblica di Napoli per redigere la relazione della CTU (Consulenza Tecnica d'Ufficio).

I lavori dell'E Distribuzione per riasfaltare via Kerbaker ad agosto 2023