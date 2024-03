Vomero, nuovo avvallamento in strada davanti allo Stadio Collana: arrivano i tecnici Il cedimento all’incrocio tra vico Acitillo e via Mascagni. Sul posto i tecnici di Napoli Servizi, acquedotto e rete del gas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Nuovo avvallamento in strada al Vomero davanti allo Stadio Arturo Collana. Il cedimento è stato notato nelle scorse ore all'incrocio tra via Pietro Mascagni e vico Acitillo, una strada molto frequentata che conduce, poi, tramite via Ribera, a via Gemito e a piazza Quattro Giornate. Per motivi di sicurezza, ieri pomeriggio sono intervenuti gli operai della NapoliServizi e i tecnici di Abc Napoli, l'azienda comunale dell'acquedotto, e di 2i Rete Gas spa, visto che proprio sotto l'avvallamento si concentrerebbero le condutture delle reti idriche, fognarie e del gas.

Sulla vicenda è intervenuta la Presidente della V Municipalità Vomero-Arenella, Clementina Cozzolino, che ha scritto un post si Facebook:

Cedimento manto stradale via Pietro Mascagni. Tante segnalazioni di cittadini preoccupati per un dissesto stradale in via Pietro Mascagni altezza incrocio Vico Acitillo in prossimità di vari sottoservizi. Anche qui c'è stato il pronto intervento della protezione civile e di NapoliServizi che hanno eseguito una colmatura provvisoria del dissesto con asfalto a freddo e richiesto ai sottoservizi con massima urgenza una verifica sull'integrità dei propri impianti. Restiamo ora in attesa di conoscere l'esito delle verifiche eseguite da Abc e da 2i Rete Gas spa sullo stato dei propri sottoservizi.

Intanto, in via Cimarosa, che era stata chiusa al passaggio dei mezzi pesanti, compresi i bus pubblici, domenica sera, a causa di un avvallamento in corrispondenza del civico 89, gli esami tecnici dell'Abc non avrebbero evidenziato problematiche nel sottosuolo relative agli impianti. Per questo, la Municipalità ha chiesto alla NapoliServizi di intervenire per colmare la buca. Dopodiché è possibile che la strada venga riaperta ai bus.