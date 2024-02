Vomero, muore d’infarto e si schianta con l’auto sulle macchine in strada Paura in piazza Leonardo nella V Municipalità Vomero-Arenella. Un uomo di 53 anni ha perso la vita colto da improvviso malore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Muore a 53 anni mentre è alla guida della propria auto e si schianta contro le macchine parcheggiate in strada. Paura in piazza Leonardo, nella V Municipalità Vomero-Arenella, dove si è verificato l'incidente stradale. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Colonnello Joselito Orlando, che hanno avviato le indagini del caso. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l'uomo sia rimasto vittima di un malore improvviso, si ipotizza un infarto, e che sia deceduto mentre era al volante della propria vettura. La vittima è un uomo napoletano del 1971.

Paura in piazza Leonardo

La macchina, a quel punto senza controllo, ha quindi proseguito la sua corsa, andando a schiantarsi contro altri veicoli che erano in strada, prima di fermarsi. Per fortuna, non si sono registrati feriti. Secondo gli investigatori dei caschi bianchi, che stanno conducendo le indagini, il decesso del conducente sarebbe avvenuto per cause naturali. Saranno gli eventuali ulteriori accertamenti clinici a chiarire quale possa essere stata effettivamente la causa della morte e se si sia trattato effettivamente di un infarto, come inizialmente ipotizzato.

A Napoli 4 morti sulle strade nel 2024

A Napoli, oltre a quest'ultimo episodio, sono purtroppo già 4 i morti coinvolti in incidenti stradali dall'inizio del 2024, dei quali 3 nel solo mese di febbraio. La prima vittima è una donna di 67 anni, investita da un'auto in via Foria il 29 gennaio scorso e deceduta, poi, il 7 febbraio successivo. Il 1 febbraio un altro terribile incidente in via dei Ciliegi, dove ha perso la vita un ragazzo di 17 anni, morto all'Ospedale Cardarelli poche ore dopo. Il terzo incidente in via Arcoleo, all'esterno della Galleria della Vittoria, il 14 febbraio scorso, con vittima un uomo di 44 anni, deceduto purtroppo venerdì scorso.