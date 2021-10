Vomero, morta una donna in un incendio in un appartamento in via Domenico Fontana Morta una donna nel grosso incendio che è scoppiato questa mattina in un appartamento in via Domenico Fontana, nella V Municipalità Vomero-Arenella. Deceduti anche due gatti. Sul posto sono subito arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Napoli che sono ancora sul posto al momento. Le fiamme molto alte hanno invaso anche il balcone che dà sulla strada.

A cura di Pierluigi Frattasi

Morta una donna di 83 anni nell'incendio che è scoppiato questa mattina in un appartamento in via Domenico Fontana 154, nella V Municipalità Vomero-Arenella. Deceduti anche due gatti. Sul posto sono subito arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Napoli. Le fiamme molto alte sono uscite dalla finestra e hanno invaso anche il balcone che dà sulla strada. Dall'interno dell'appartamento, che si trova di fronte alla Chiesa di San ObSy, sta fuoriuscendo una grossa quantità di fumo. Morta una donna, Assunta Vivard, di 83 anni, nata nel 1938. Sul posto anche i carabinieri. L'incendio è deflagrato questa mattina, per cause in corso di accertamento, e ha coinvolto un appartamento al 5º piano. Le fiamme sono state poi domate dai vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche il magistrato di turno della Procura di Napoli e i carabinieri della compagnia Vomero per le indagini ed i rilievi del caso.

L'incendio ha coinvolto un appartamento che si trova al quinto e penultimo piano dell'edificio, ma si è poi esteso anche all'appartamento del piano di sotto. I vicini si sono subito allarmati, dopo aver visto le fiamme alte fuoriuscire dalla finestra del balcone. Nel video che hanno girato alcuni abitanti della zona, finito poi sul web, il fuoco sembra aver intaccato anche dei cavi che si trovano in prossimità del balcone, dai quali si vedono sfavillare le scintille verso il basso. L'incendio sembra essersi allargato quindi dall'appartamento al quinto piano, anche all'appartamento che si trova al piano di sotto. Qui i vigili del fuoco sono intervenuti subito per domare le fiamme ed evitare che queste potessero diffondersi anche all'interno dell'abitazione.