Vomero, in scooter senza casco fugge all’alt e travolge il vigile: inseguito fino all’Arenella. Agente ferito in ospedale L’episodio in viale Michelangelo al Vomero. Il 53enne di Chiaiano è stato poi bloccato in via Girolamo Santacroce. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

In scooter senza casco in viale Michelangelo al Vomero, finge di accostare all'alt, poi riparte improvvisamente e travolge, invece, l'agente della Polizia Locale, ferendolo. Il poliziotto municipale portato in ospedale è stato refertato con 5 giorni di prognosi. Ne nasce un lungo inseguimento tra il Vomero e l'Arenella, che termina soltanto in via Girolamo Santacroce. Qui, l'aggressore, un 53enne napoletano del quartiere di Chiaiano, viene finalmente bloccato dalla polizia locale e portato negli uffici della stazione di Polizia locale di via Morghen. È stato denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, nonché sanzionato per la mancanza della copertura assicurativa. Il motoveicolo è stato sottoposto a sequestro.

In scooter senza casco e assicurazione, investe un agente della municipale

Attimi di paura al Vomero nella tarda serata di ieri, giovedì 22 agosto 2024. L'episodio è accaduto durante i controlli predisposti dalla Polizia Locale nella zona collinare. In campo c'erano gli agenti scooteristi dell'Unità Operativa Vomero. Ad un certo punto,in viale Michelangelo è arrivato un motoveicolo condotto da un soggetto che non faceva uso del casco protettivo.

Inseguito fino all'Arenella, è stato bloccato

L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, all'alt imposto dagli agenti avrebbe fatto finta di accostare. Invece, improvvisamente, avrebbe accelerato e speronato lo scooter occupato da un componente della pattuglia della Polizia Locale, e si dava alla fuga. Grazie all'ausilio di altre autoradio allertate mediante portatile, il soggetto, un 53enne di Chiaiano, veniva intercettato in via Girolamo Santacroce e tradotto negli uffici dell'Unità Operativa Vomero della Polizia Locale in via Morghen. L'agente di polizia locale per alcuni giorni non potrà prestare regolare servizio a seguito delle lesioni riportate.