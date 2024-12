video suggerito

Vomero, il 118 boccia il piano traffico di Piazza degli Artisti: "Rallenta le ambulanze per il Santobono" L'allarme del direttore del 118 di Napoli Galano: "Rallentato l'accesso al Pronto Soccorso dell'ospedale Santobono". Andreozzi e Nasti: "Il Comune intervenga ad horas"

A cura di Pierluigi Frattasi

"L'accesso delle ambulanze del 118 al Pronto Soccorso dell'Ospedale pediatrico Santobono è stato rallentato dal nuovo piano traffico di piazza degli Artisti". A lanciare l'allarme è il direttore del 118 dell'Asl Napoli 1 centro, Giuseppe Galano, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal consigliere comunale Rosario Andreozzi e dal consigliere della V Municipalità Vomero-Arenella, Rino Nasti.

"L'accesso al Pronto Soccorso dell'ospedale Santobono Pausilipon delle nostre ambulanze – si legge nel documento che Fanpage.it ha potuto visionare – in seguito al cambio del dispositivo di viabilità sperimentale in piazza degli Artisti, si riferisce che vi sono stati dei rallentamenti per l'accesso al Pronto Soccorso del sopracitato Presidio Ospedaliero. Il tutto è documentato dagli orari relativi alla gestione degli interventi a cura della nostra Centrale Operativa Territoriale 118".

Andreozzi: "Basta disagi, subito correttivi"

Per il consigliere comunale Rosario Andreozzi, "è gravissimo che si rischi la vita dei bambini e si complichi il già difficile lavoro degli operatori del 118. È da quasi un anno che, dopo avere a lungo ascoltato il disagio dei cittadini, combatto contro questa chiusura di Piazza degli Artisti". Pertanto, il consigliere ha richiesto "l'intervento immediato dell’amministrazione e dell’assessore Cosenza, affinché si ripristini il precedente dispositivo di traffico in Piazza degli Artisti e si evitino tragedie". Tra i possibili correttivi avanzati:

Avere la possibilità di far percorrere via Merliani alle auto che devono raggiungere piazza Vanvitelli è fondamentale, perché permetterebbe di decongestionare via Mario Fiore che, ricordo a tutti, è la strada del pronto soccorso pediatrico del Santobono. E la necessità di riaprirla viene affermata ancora più chiaramente dopo che con una nota il direttore del 118 Galano ha dichiarato testualmente “in seguito al cambio del dispositivo di viabilità sperimentale in Piazza degli Artisti, si riferisce che vi sono stati dei rallentamenti per l'accesso al Pronto Soccorso.

Sulla stessa lunghezza d'onda il Consigliere della V Municipalità, Rino Nasti:

Il caos traffico è ufficialmente diventato emergenza. Esiste un problema di sicurezza tra Arenella e Vomero, l’assessore Cosenza ha tutti gli elementi adesso per predisporre un serio piano del traffico, che parta dalla riapertura della corsia di Piazza di Artisti verso via Merliani, alleggerendo di conseguenza via Mario Fiore, piazza Bernini e il reticolo di strade adiacenti. L’attuale dispositivo vigente ha paralizzato il quartiere. La violazione della legge di Newton sulla impenetrabilità dei corpi non può essere certo piegata da estemporanei provvedimenti di traffico della Municipalità.