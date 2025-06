Vomero, bus turistico resta bloccato a Piazza degli Artisti: “Segnaletica non chiara” Bus turistico intrappolato a piazza degli Artisti. Costretto a rifare la strada in retromarcia. La denuncia dei consiglieri Rino Nasti e Luca Bonetti: “Va rifatto il piano viabilità”. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un bus turistico resta bloccato in piazza degli Artisti al Vomero. Il pullman oggi pomeriggio, giovedì 19 giugno, attorno alle 15,40, ha imboccato via Giuseppe Recco, restando imbottigliato. Ed è stato poi costretto a rifare la strada a marcia indietro. "Ancora proteste in piazza degli Artisti – scrivono i consiglieri della V Municipalità, Rino Nasti e Luca Bonetti – da parte di residenti e negozianti per l’impasse determinato dall’ennesimo bus rimasto bloccato in via Giuseppe Recco, e poi costretto a fare marcia indietro, con tutte le conseguenze in termini di paralisi della circolazione veicolare del comprensorio. Purtroppo questo provvedimento cosiddetto di area pedonale ma che in realtà è un divieto di transito, non è altro che un aggiramento della norma del codice della strada che prevede per l’istituzione di zone pedonali, o zone a traffico limitato, l’adozione di studi sull’impatto sulla circolazione e sulla sicurezza".

La proposta: "Rifare il piano viabilità a piazza degli Artisti"

“A distanza di un anno e mezzo dal varo di questo incredibile provvedimento – concludono Nasti e Bonetti – il Comune di Napoli con l’assessore Cosenza ancora non ha esercitato i poteri di controllo e supervisione per ripristinare le normali condizioni di viabilità e sicurezza nella zona, peraltro al limite della zona rossa per il rischio bravi dirlo".

Per i due consiglieri, la segnaletica stradale non sarebbe chiara. Il divieto di svolta a destra per i bus sarebbe in via Tino Da Camaino, ma secondo i consiglieri contrasterebbe con altra segnaletica:

"La segnaletica è sbagliata, ci sono segnali che indirizzano nell’imbuto, contrastanti con il dispositivo di creazione dello spazio interdetto alle auto. Un pasticcio senza fine, uno spreco di denaro pubblico, un disagio infinito, non si comprende perché la presidente Cozzolino non faccia un passo indietro ed ammetta il grave errore commesso.”