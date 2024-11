Vomero, ambulanza del 118 a sirene spiegate resta bloccata in piazza degli Artisti Un’ambulanza del 118 resta intrappolata in via Recco, traversa di piazza degli Artisti, nonostante abbia le sirene accese. Nasti: “Va cambiato il dispositivo di traffico” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un'ambulanza del 118 è rimasta bloccata in piazza degli Artisti, al Vomero, imbottigliata nel traffico, tra auto e scooter in doppia fila in via Recco. Proprio nella stradina, infatti, viene convogliata gran parte del traffico da quando è partito il nuovo dispositivo di viabilità, con la pedonalizzazione della parte centrale della piazza. L'ambulanza è rimasta intrappolata, impossibilitata ad avanzare, nonostante avesse le sirene spiegate.

Nasti: "Va cambiato il piano traffico"

L'episodio è accaduto nella giornata di ieri, martedì 12 novembre 2024 ed è stato ripreso in alcuni video poi pubblicati sui social. A denunciarlo il consigliere della V Municipalità, Vomero-Arenella, Rino Nasti, (Europa Verde): "Il dispositivo non funziona – commenta Nasti – quotidianamente ci sono problemi. L’altro giorno un incidente ha coinvolto un pedone, ricoverato in ospedale. Poi l’ambulanza bloccata, bus ignari costretti a ritornare indietro, a causa peraltro di un dispositivo di segnaletica incomprensibile anche ai patentati più esperti. Non si comprende perché dal Comune centrale non intervengano per porre fine a questo scempio".

Solo lunedì scorso, 11 novembre, proprio in via Recco, una donna è stata investita da uno scooter in piazza degli Artisti al Vomero mentre attraversa la strada. Sul posto, anche in quel caso, è arrivata l'autoambulanza del 118. Il personale sanitario, dopo aver prestato le prime cure mediche del caso, ha stabilizzato la donna ferita e l'ha trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti. Le forze dell'ordine giunte sul posto hanno eseguito i rilievi del caso.