Vomero, investita da scooter a piazza degli Artisti mentre attraversa: donna ferita in ospedale Incidente stradale all'incrocio tra piazza degli Artisti e via Recco. Nasti: "Va cambiato il dispositivo traffico". Simeone: "Subito correttivi al piano viabilità"

A cura di Pierluigi Frattasi

Investita da uno scooter in piazza degli Artisti al Vomero mentre attraversa la strada. Una donna è rimasta ferita questa mattina, lunedì 11 novembre 2024, dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118. Il personale sanitario, dopo aver prestato le prime cure mediche del caso, ha stabilizzato la donna e l'ha trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso.

Per Rino Nasti, consigliere della V Municipalità Vomero-Arenella, "il dispositivo di traffico in piazza degli Artisti a distanza di un anno non riesce a decollare. Troppe indicazioni stradali, talvolta contraddittorie, passaggi pedonali sacrificati per esigenze di flussi veicolari, con il paradosso che la sovrapposizione tra pedoni e auto determina ingorghi, rallentamenti, e talvolta come stamane anche incidenti".

Simeone: "Intervenire sul piano viabilità"

Il presidente della commissione Trasporti, Nino Simeone, ha dichiarato: "Sono mesi che dico che questo piano traffico come concepito non va bene. Anche se la rotonda per far passare i mezzi pubblici l'abbiamo chiesta e ottenuta. Sono episodi che non devono accadere. La sicurezza dei pedoni è la priorità".

Sulla vicenda interviene anche Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari: "Stamani in piazza degli Artisti, all'imbocco di via Recco si è verificato un grave incidente che ha coinvolto una signora che stava attraversando la strada, investita. La donna, rimasta a terra, è stata soccorsa d'autoambulanza, che, dopo aver prestato le prime cure e aver prelevato la signora, è subito ripartita a sirene spiegate. Siamo in attesa di conoscere lo stato di salute della signora, augurandole di riprendersi al più presto. Nel frattempo bisognerà accertare le responsabilità dell'accaduto".

Capodanno poi chiede l'intervento della Procura: "Il divieto di transito in piazza degli Artisti non ha solo sconvolto la viabilità veicolare ma anche quella pedonale, con persone che attraversano la piazza districandosi tra le auto senza poter utilizzare le poche strisce pedonali presenti, correndo conseguentemente gravi rischi. Uno dei punti più pericolosi è proprio il tratto all'imbocco con via Recco, sia perché le auto in sosta sul lato destro non consentono di vedere i pedoni che attraversano sia perché arrivati a quel punto gli automobilisti sono costretti a incanalarsi in fila indiana districandosi tra auto in sosta in seconda fila e occupazioni di suolo pubblico delle varie attività commerciali. Un vero e proprio caos che se non viene eliminato al più presto, rischia purtroppo di fare altre vittime".