Trasporto pubblico a Napoli

Vomero, “i palazzi vibrano quando passa la metro linea 1”: controlli Anm in via Domenico Fontana

Anm verificherà le presunte vibrazioni e i rumori nei palazzi a via Domenico Fontana: dopo le segnalazioni dei residenti sul passaggio della metro.
A cura di Pierluigi Frattasi
"Rumori e vibrazioni nelle case ai primi piani degli edifici prospicienti il tracciato della metro Linea 1 di via Domenico Fontana". Anm, l'azienda napoletana della mobilità, avvia controlli anche nelle aree immediatamente limitrofe. La segnalazione risale a una settimana fa, quando il gruppo Verdi della V Municipalità Vomero-Arenella, con il consigliere Rino Nasti, ha scritto all'amministrazione comunale, segnalando vibrazioni sottilissime e rumori più forti, chiedendo approfondimenti di carattere tecnico-ambientale sull'impatto acustico del transito dei convogli. L'occasione sono i lavori che si stanno eseguendo in questi mesi per l'ammodernamento dei binari della metropolitana nel tratto tra Montedonzelli e Piscinola. Secondo i consiglieri, "l’attuale fase lavori" poteva rappresentare "un momento tecnicamente idoneo per effettuare rilievi fonometrici e vibrometrici in prossimità degli edifici interessati, verificare il rispetto dei valori limite di immissione previsti dalla normativa vigente e dalla classificazione acustica comunale" e per "valutare l’adozione di soluzioni tecnologiche finalizzate alla mitigazione del rumore strutturale e da rotolamento, come attacchi elastici, sistemi antivibranti, manutenzione giunti, eventuali interventi di smorzamento".

Il Comune affida ad Anm i controlli acustici

Il Comune ha risposto con tempestività per verificare le "presunte criticità acustiche e vibrazionali connesse al transito dei convogli della Linea 1 per la tratta prospiciente via Domenico Fontana". I servizi tecnici hanno spiegato che "la tratta oggetto della segnalazione non rientra nell’ambito degli interventi finanziati relativi al rinnovo e alla valorizzazione dell’armamento della tratta Montedonzelli–Piscinola, attualmente in corso. Pertanto, allo stato, non risulta una correlazione accertata tra le attività di cantiere previste dal programma finanziato e le problematiche evidenziate".

Fatta questa premessa, però, hanno chiesto "al fine di acquisire elementi tecnici utili alla valutazione del caso, all’Anm, quale soggetto gestore dell’infrastruttura metropolitana, di attivare le opportune verifiche nel tratto indicato e nelle aree immediatamente limitrofe. Si è inoltre richiesto all’azienda di relazionare sugli esiti delle verifiche, con particolare riguardo all’eventuale riscontro di superamenti dei limiti vigenti e alla possibilità di adottare, ove necessario, misure di mitigazione compatibili con l’assetto dell’infrastruttura esistente".

