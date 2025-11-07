Vomero, grosso pino rischia di cadere sulla Tangenziale di Napoli: arrivano i pompieri

Immagine di repertorio

Un grosso pino pericolante rischia di cadere in via Piave e di abbattersi sulla sottostante Tangenziale di Napoli. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. L'albero di grosso fusto, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, si trova nel tratto di via Piave in discesa che da Fuorigrotta va al Vomero. Al momento, sul posto sono arrivati i pompieri inviati dal Comando di Napoli, guidato dal Comandante Giuseppe Paduano, con la squadra 15B del Vomero, con mezzi di supporto e autoscale necessarie a raggiungere la sommità del pino. Non si conoscono i tempi per l'abbattimento, che potrebbe avvenire in serata o nei prossimi giorni. Mentre la circolazione risulta rallentata nella zona di via Piave e nelle strade circostanti.

Vomero, protezione civile, pompieri e agronomi per il pino pericolante

A quanto si apprende, sul posto si stanno recando anche la Protezione Civile della Regione Campania e gli agronomi. L'albero sarebbe a rischio crollo e l'ipotesi è che possa essere abbattuto. Considerata la sua posizione, che si trova in corrispondenza della sottostante Tangenziale, non si esclude al momento, che per poterlo tagliare possa essere necessario chiudere temporaneamente il tratto di Tangenziale sottostante, in modo da poter lavorare in sicurezza. L'albero, infatti, è molto grande e la sua messa in sicurezza richiede manovre complesse. Per evitare che rami, fronde o pezzi di tronco possano precipitare di sotto, potrebbe essere necessario transennare le due strade ed interdire la circolazione. Ma solo nelle prossime ore si potrà sapere quali saranno le decisioni delle autorità in proposito, dopo le verifiche tecniche del caso.