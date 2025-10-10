Vomero, ennesimo incidente tra auto e scooter: “Serve un intervento urgente a via Merliani”

All’incrocio tra via De Mura e via Merliani incidenti ogni settimana. Borrelli: “Scarsa visibilità, si intervenga prima di una tragedia”.

Ancora un incidente tra un’auto e uno scooter all’incrocio tra via De Mura e via Giovanni Merliani, nel cuore del Vomero. La segnalazione arriva dal deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato su Ig la foto dello scontro avvenuto giovedì 9 ottobre intorno alle 20.15, con veicoli fermi in mezzo alla carreggiata.

“Ogni settimana si contano incidenti dovuti alla scarsa visibilità – scrive un residente in un messaggio inviato a Borrelli -. Chi sale da via Merliani non vede le auto che provengono da via De Mura, dove pure c’è l’obbligo di stop. Basterebbe contare gli incidenti per rendersi conto della pericolosità del punto”.

L’incrocio è da tempo segnalato dai cittadini come particolarmente insidioso: le auto in sosta, la scarsa illuminazione serale e la conformazione della strada riducono drasticamente la visuale per chi si immette da via Merliani.

Leggi anche Maltempo, albero crolla in via Luca Giordano al Vomero e schiaccia le auto

Borrelli ha chiesto un intervento immediato: “È urgente che il Comune intervenga per mettere in sicurezza l’incrocio, prima che si verifichi un incidente grave”.