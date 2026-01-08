Vomero, crollano pietre sulle auto in via D’Annibale. E la strada sprofonda ad Antignano

Crollano calcinacci dal cornicione sulle auto in via Vincenzo D'Annibale al Vomero, la stradina che da piazzetta Cosimo Fanzago-via Lorenzo Bernini porta verso piazza degli Artisti. Il cedimento è avvenuto questa notte, giovedì 8 gennaio. Sul posto la protezione civile del Comune di Napoli, la polizia locale e i vigili del fuoco, intervenuti con una autoscala. Le pietre, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero staccate dal cornicione di un palazzo, forse a causa delle forti raffiche di vento che hanno investito Napoli nelle ultime ore, per il maltempo. Tanto che la Protezione Civile della Regione Campania, ha diramato un avviso di allerta meteo per vento valido anche per oggi.

Sprofonda la strada in via Rossini

Contemporaneamente, dal lato opposto di piazza degli Artisti, verso Antignano, si è registrano un avvallamento. La strada è sprofondata in via Gioachino Rossini, vicino allo Stadio Arturo Collana. L'area è stata transennata con il nastro arancione, per la messa in sicurezza. Per fortuna, in entrambi i casi non ci sono stati feriti. Nel caso del crollo sono rimaste però danneggiate alcune auto che erano in sosta in strada. Investite in pieno dalla pioggia di calcinacci che si è abbattuta al suolo. Per motivi di sicurezza, i vigili del fuoco hanno transennato l'area prospiciente una nota pizzeria del Vomero, nell'attesa dei lavori di messa in sicurezza e spicconatura, che dovrebbero avvenire a breve, propedeutici, poi, al ripristino del cornicione dissestato. Come detto, non ci sono stati feriti, anche se i calcinacci sono caduti proprio sul marciapiedi, dove passano tante persone ogni giorno, anche mamme con i passeggini, considerando la vicinanza di un grosso negozio di rivendita di articoli per l'infanzia.