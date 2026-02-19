Vomero, chiusa via San Giacomo dei Capri per pericolo crollo: traffico impazzito

Chiusa via San Giacomo dei Capri al Vomero per rischio crollo. Traffico impazzito oggi pomeriggio, giovedì 19 febbraio. Il motivo della chiusura sarebbe relativo al pericolo di cedimento di un muro, dove si è registrato un rigonfiamento. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale di Napoli e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa alla circolazione in via provvisoria per consentire le operazioni di messa in sicurezza. A complicare la situazione anche la forte pioggia e le violente raffiche di vento che si sono abbattute sulla città. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e vento dalle 16 di oggi e per le successive 24 ore.

Crollato un albero a via Nicolardi, dissesti al Parco Virgiliano

A quanto apprende Fanpage.it, nel pomeriggio di oggi sarebbe crollato anche un albero in via Nicolardi, nella zona dei Colli Aminei. Mentre altre segnalazioni di dissesti riguardano il Parco Virgiliano di Posillipo, dove ci sarebbe un costone a rischio crollo. I cittadini hanno segnalato l'accaduto alle autorità competenti. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e Protezione civile.

Il quadro meteo che sta caratterizzando il territorio regionale, intanto, nelle ultime ore ha subito un brusco peggioramento che, già nella giornata odierna, porterà anche temporali e rovesci. In considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sui nuovi scenari, la Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo Gialla e ha prorogato la vigente allerta meteo per vento forte e mare agitato.