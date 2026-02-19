napoli
Ancora maltempo in Campania, temporali nel pomeriggio di oggi: nuova allerta meteo

L’avviso di allerta meteo sarà valido fino al pomeriggio di domani, venerdì 20 febbraio. Oltre al vento forte e al mare agitato, dunque, in Campania arrivano anche i temporali.
A cura di Valerio Papadia
Il maltempo in Campania è destinato a subire un peggioramento: la Protezione Civile regionale, infatti, non solo ha prorogato l'allerta già in vigore per vento forte e mare agitato, ma ha diramato anche una nuova allerta meteo gialla per piogge intense e temporali a partire dalle ore 16 di oggi e valevole, su tutto il territorio regionale, fino alle ore 16 di domani, venerdì 20 febbraio. In particolare, come si legge nel bollettino della Protezione Civile della Regione Campania, si prevedono "precipitazioni sparse anche a carattere di intenso rovescio o temporale. Venti forti sud-occidentali con locali raffiche e conseguente mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti".

In vista dei fenomeni meteorologici previsti, pertanto, la Protezione Civile ricorda agli enti competenti di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i piani comunali, nonché di prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa regionale e di monitorare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

