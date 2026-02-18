napoli
Allerta meteo in Campania: venti forti e mare agitato per tutta la giornata di giovedì 19 febbraio

Venti forti e mare agitato dalle 8 di domani mattina, giovedì 19 febbraio, per 24 ore su tutta la Campania. A rischio i collegamenti con le isole.
A cura di Giuseppe Cozzolino
La Protezione Civile della Regione ha emanato una nuova allerta meteo per venti forti "prevalentemente sud-occidentali con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte". L’avviso riguarda l’intero territorio regionale dalle 8 di domani mattina, giovedì 19 febbraio fino alle 8 di dopodomani, venerdì 20 febbraio, fanno sapere da Palazzo Santa Lucia.

"Si ricorda ai Comuni di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile", spiega la Protezione Civile Regionale in una nota, aggiungendo che "si prega di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale".

Il Comune di Napoli ha fatto sapere che "sarà interdetto l’accesso ai cimiteri pubblici e privati, ai parchi, alle spiagge e al pontile Nord di Bagnoli". Saranno anche chiusi gli impianti sportivi San Pietro a Patierno, Ascarelli, Caduti di Brema, mentre il centro polifunzionale di Soccavo-palestre A, B e C, il Palavesuvio e il centro polisportivo Nestore resteranno regolarmente aperti.

