Vomero, auto in sosta vietata blocca tutti i bus: scoppia il caos traffico

Coda di bus bloccati a causa di un'auto in sosta vietata ieri sera al Vomero. L'incrocio tra via Cimarosa e via Mattia Preti si è trasformato per quasi un'ora in una trappola infernale, con almeno tre pullman bloccati, impossibilitati a svoltare e tante auto in fila dietro, rimaste paralizzate. L'episodio è accaduto nella serata di ieri, mercoledì 17 dicembre. "Succede sempre in quel posto – raccontano i residenti – hanno messo anche dei segnali di divieto di sosta con l' aggiunta della scritta ‘svolta autobus', ciononostante parcheggiano proprio sotto al cartello. Bisognerebbe sistemare dei paletti". Sulla vicenda interviene il sindacato di base Usb, con Adolfo Vallini, che denuncia: "I conducenti del trasporto pubblico locale di Napoli vivono ogni giorno una condizione di forte difficoltà e disagio a causa della sosta selvaggia delle automobili e della cronica mancanza di presidio e controllo del territorio da parte della Polizia Municipale e delle forze dell’ordine".

Mentre il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) aggiunge: "Ennesima vergogna all’incrocio via Cimarosa / via Mattia Preti. Questa sera è avvenuta l’ennesima vergogna in uno degli incroci più delicati del Vomero dove 4 autobus e decine di auto sono rimasti bloccati per oltre mezz’ora a causa di una automobilista che ha parcheggiato in pieno incrocio in divieto di sosta ed esponendo un tagliando disabili poi rivelatosi fasullo".

La sosta selvaggia, riprende Vallini, è "un problema che riguarda l’intera città, ma che assume contorni particolarmente gravi in quartieri come il Vomero, Secondigliano, Ponticelli e Fuorigrotta, dove la concentrazione di locali da asporto e attività commerciali genera un caos quotidiano fatto di doppie file, strade ostruite e fermate dei bus impraticabili. Questa situazione provoca traffico paralizzato, tempi di attesa sempre più lunghi per l’utenza e, nei casi più gravi, la perdita di corse fondamentali per garantire il servizio pubblico. Non solo, la sosta irregolare compromette anche il passaggio dei mezzi di soccorso, mettendo a rischio la sicurezza e la salute dei cittadini".

"A pagare il prezzo più alto di questa assenza di regole e controlli – conclude il sindacalista – sono spesso i conducenti, che vengono ingiustamente individuati come responsabili dei disservizi e sempre più frequentemente subiscono aggressioni verbali e fisiche. Una condizione che configura un vero e proprio problema di sicurezza, di incolumità personale e di ordine pubblico. Di fronte a questo scenario, ci chiediamo: cosa aspettano il Sindaco di Napoli, l’Assessore ai Trasporti e l’Assessore alla Legalità ad adottare provvedimenti concreti e strutturali a tutela dei lavoratori, degli utenti e della collettività tutta? Garantire il rispetto delle regole, il controllo del territorio e la sicurezza di chi lavora e viaggia sui mezzi pubblici non è più rinviabile".