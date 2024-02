Vomero, altro avvallamento in strada vicino a San Martino: arrivano pompieri, Abc e Protezione Civile I vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi del Cinema American Hall, dove è stato segnalato l’avvallamento della strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

"C'è un avvallamento in strada al Vomero, venite subito". La segnalazione ai vigili del fuoco è arrivata ieri sera. Un altro dissesto in strada in via Tito Angelini, nella zona di San Martino, poco distante dal luogo dove si è aperta la voragine di via Morghen. I pompieri si sono subito precipitati sul posto, poco distante dal Cinema American Hall, per verificare l'entità del dissesto. Sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra 4/b dei vigili del fuoco del distaccamento Mostra, che, una volta giunti sul posto, hanno chiesto l'ausilio dei tecnici dell'ABC, l'acquedotto pubblico di Napoli, e del tecnico comunale della Protezione Civile, per le dovute verifiche.

L'intervento dei vigili del fuoco vicino al Cinema American Hall

Si stanno moltiplicando negli ultimi giorni le segnalazioni di cittadini preoccupati per i dissesti stradali. Le immagini sconvolgenti della voragine apertasi mercoledì mattina, hanno scioccato la cittadinanza e molti chiedono maggiore attenzione per la manutenzione stradale e dei sottoservizi del territorio. Nelle ultime ore, i vigili del fuoco hanno assistito gli sfollati di via Morghen nel recupero di beni e masserizie lasciati a casa. Mentre sono impegnati anche in interventi di verifica in generale, con sopralluogo di richiesta d'intervento per vari avvallamenti stradali.

In città si moltiplicano le segnalazioni di dissesti

Ma in città sono tantissime le strade che presentano tratti ammalorati o avvallamenti di varia entità e dimensione. Purtroppo, tra le spallette delle fogne vetuste e le avarie che possono presentarsi sulla rete idrica, il rischio di sprofondamenti e voragini, di piccola, media e grande entità è presente come in ogni città. Il sottosuolo di Napoli è anche più fragile che altrove, considerando la presenza di numerose cavità e della pietra di tufo, particolarmente friabile e porosa, che costituisce il sottosuolo. Per questo, la messa in sicurezza del suolo e sottosuolo è fondamentale per la pubblica amministrazione.