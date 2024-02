Dissesti e buche al Vomero, la Municipalità segnala altre 11 strade: c’è anche il Santobono Segnalate ad Abc le strade con dissesti, buche e avvallamenti da monitorare per scongiurare il rischio di ulteriori crolli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Vomero pieno di buche, dissesti e avvallamenti in strada. La V Municipalità presieduta da Clementina Cozzolino ha stilato un report con gli assi viari che si trovano in peggiori condizioni, dove sono presenti vari dissesti stradali, invitando Abc, l'azienda dell'acquedotto pubblico, ad intervenire prontamente per evitare il rischio di nuovi crolli, dopo quello di via Morghen o di dissesti come avvenuto pochi giorni prima a via Solimena, in entrambi i casi con tante famiglie sgomberate.

La Municipalità: "Vanno monitorate altre 10 strade"

L'elenco delle strade da monitorare è stato pubblicato dalla presidente Clementina Cozzolino sulla sua pagina Facebook. "Dopo quanto avvenuto in Via Francesco Solimena alt. civ. 133 e Via Raffaele Morghen civ. 63 – scrive la presidente del parlamentino di via Morghen – sono stati segnalate le seguenti criticità. Abbiamo richiesto con urgenza alla Società Abc di intervenire per verificare i propri impianti idrici e fognari nelle seguenti strade2:

Via Gino Doria pressi civ. 106, vari avvallamenti su marciapiede;

in prossimità dell'ingresso del Pronto soccorso del Santobono in Via Ottavio Caiazzo fr. civ 16, dissesto su marciapiede;

Via Michele Cammarano, avvallamento su marciapiede da civ. 8 a civ. 10;

Via Giulio Palermo civ. 122, infiltrazioni negli edifici adiacenti;

Via Luigia Sanfelice civ. 93, infiltrazioni provenienti dai gradini del Petraio;

Via Giuseppe Bonito civ. 27, avvallamento su sede stradale e marciapiede;

Vico Cacciottoli intersez. con Via Settimio Severo Caruso, avvallamento e dissesto su sede stradale intorno a chiusino di Vs. competenza;

Via Montedonzelli civ. 9 e civ. 49, chiusini dissestati;

Via Timavo civ. 49, dissesto su sede stradale;

Via San Gennaro ad Antignano civ. 5, avvallamento su sede stradale;

Via Luca Giordano alt. civ. 63, verifiche su sistema raccolta acqua piovana esistente.

* * abbiamo altresi richiesto con urgenza la verifica del muro che divide Via Francesco Solimena e Via Giuseppe Bonito, come già richiesto dal Servizio Protezione Civile con nota PG/2024/172559 del 22/02/2024