“Volevano rapinarmi”: 16enne accoltellato alla pancia a Fuorigrotta, operato d’urgenza Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato all’addome e a una mano ieri sera a Napoli Ovest: sarebbe stato ferito durante un tentativo di rapina.

A cura di Nico Falco

Un 16enne napoletano, incensurato, è stato ricoverato nella tarda serata all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta per due coltellate, la più grave all'addome; sarebbe stato ferito poco distante durante un tentativo di rapina. Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato, la sua versione resta per il momento al vaglio degli investigatori.

Il giovane è arrivato al Pronto Soccorso del presidio di Napoli ovest intorno alle 22 di ieri, 13 marzo. Come da prassi, il tipo di ferimento ha fatto scattare la segnalazione alle forze dell'ordine. Ai poliziotti il giovane ha raccontato di essere stato aggredito in via Vicinale Cupa Terracina, a poche centinaia di metri di distanza, da ragazzi sconosciuti e che avrebbero agito a volto coperto; in tre lo avrebbero bloccato mentre era da solo in strada e gli avrebbero ordinato di consegnare cellulare e portafogli.

Il 16enne avrebbe reagito e questo avrebbe determinato la ritorsione: i criminali avrebbero sferrato due fendenti, uno dei quali ha colpito il giovane all'addome e l'altro alla mano sinistra con cui probabilmente stava cercando di difendersi. La vittima è stata operata poco dopo l'arrivo al Pronto Soccorso e i medici hanno escluso il pericolo di vita. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile e al commissariato di Bagnoli.

A San Giorgio a Cremano 14enne picchiata da 11enne e dalle amiche

Avrebbe invece una origine diversa il ferimento di una 14enne, che domenica pomeriggio è stata accompagnata al Pronto Soccorso del Santobono per ematomi al volto e al collo. La giovanissima sarebbe stata aggredita la sera prima a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, da una ragazzina di 11 anni e dalle amiche coetanee per un 12enne conteso tra le due.