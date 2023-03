A 11 anni picchia con le amiche la “rivale in amore” di 14 anni: calci, pugni e capelli strappati Ragazzina pestata da coetanee a San Giorgio a Cremano: sarebbe stata picchiata da una 11enne e dalle amiche per un ragazzino conteso.

A cura di Nico Falco

Una spedizione punitiva, che sarebbe stata guidata da una ragazzina di 11 anni spalleggiata dalle amiche coetanee ai danni di una giovanissima di 3 anni più grande. Il tutto per un ragazzino di 12 anni conteso. Ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, che sarebbe dietro il pestaggio avvenuto sabato sera a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli.

La versione è quella raccontata dalla giovane vittima, che domenica pomeriggio è stata accompagnata al pediatrico Santobono di Napoli; medicata, è stata dimessa con prognosi di 10 giorni. I medici hanno riscontrato lividi alla testa e alla base del collo e che le erano stati strappati i capelli. La ragazza ha detto di essere stata ferita la sera prima in via Formisano, a San Giorgio a Cremano, spiegando che l'aggressione sarebbe avvenuta per gelosia.

A 14 anni picchiata da 11enne per un ragazzino di 12 anni

Il litigio avrebbe coinvolto inizialmente la 14enne e una sua conoscente di 11 anni, entrambe residenti a Napoli est, che si sarebbero incontrate nel comune del Napoletano. La più piccola avrebbe accusato l'altra di aver approcciato il proprio fidanzatino, un ragazzino di 12 anni. La discussione sarebbe sfociata subito in un pestaggio, per strada e davanti a tutti: la 14enne sarebbe stata aggredita dall'altra e, mentre era a terra, le amiche della "rivale" l'avrebbero presa a calci e pugni e le avrebbero strappato le ciocche di capelli.

A fermare il pestaggio, come raccontato da una testimone su Facebook, sarebbe stato un uomo che, sceso col cane, si sarebbe imbattuto nell'aggressione e sarebbe intervenuto. I carabinieri della Compagnia Vomero, intervenuti al Santobono, sono al lavoro per identificare i coinvolti.