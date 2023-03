Ragazzina ferita a San Giorgio a Cremano, una testimone: “Picchiata da 30 persone” Su Facebook il racconto di una rissa tra giovani nel Napoletano: una 14enne sarebbe stata circondata da decine di coetanei e aggredita in strada.

A cura di Nico Falco

Una ragazzina sarebbe stata circondata e picchiata da numerosi coetanei sabato sera a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli; a salvarla sarebbe stato un uomo della zona che, uscito di casa, si sarebbe trovato davanti al pestaggio. A raccontarlo è una residente della zona con un post su Facebook. La rissa potrebbe essere quella segnalata poco dopo ai carabinieri e nella quale sarebbe rimasta ferita una 14enne, che il giorno dopo è stata accompagnata in ospedale a Napoli.

"Un'ora fa mio marito è sceso per portare il cane – scrive la donna – un'ora e non tornava, preoccupata scendo e questo è quello che trovo: capelli di una ragazzina aggredita da più di 30 persone, presa a calci, pugni, mio marito l'unico ad intervenire". A corredo del post la donna, che sottolinea che nessun altro sia intervenuto nonostante i molti affacciati a guardare, pubblica delle fotografie in cui si vedono ciocche di capelli strappate e una che mostra un tratto di via Formisano, la stessa strada segnalata ai carabinieri per la rissa.

Ragazzina picchiata da coetanea, la lite per un ragazzo conteso

I carabinieri della stazione locale erano arrivati intorno alla mezzanotte, ma sul posto non c'era nessuno. Il giorno dopo, nel tardo pomeriggio di ieri, una 14enne è stata accompagnata al Pronto Soccorso del Santobono di Napoli. Il referto parla di "tumefazione galea con alopecia in regione parieto occipitale mediana-contusione colonna vertebrale con dolore palpazione c6-c7", ovvero: le avevano strappato i capelli e aveva contusioni alla base del collo e alla testa.

La giovanissima è stata dimessa con prognosi di 10 giorni. Sul ferimento indagano i carabinieri della Compagnia Vomero. Secondo una ricostruzione, su cui sono in corso accertamenti, ad aggredire la 14enne sarebbe stata una 11enne spalleggiata dalle amiche, il motivo sarebbe un ragazzino di 12 anni conteso tra le due.