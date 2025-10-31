“Voglio solo parlare” e blocca la ex in auto a Somma Vesuviana. In tasca aveva un coltello

I carabinieri hanno arrestato un 49enne a Somma Vesuviana (Napoli) per maltrattamenti: ha bloccato la ex compagna in auto tentando di aprire la portiera, in tasca aveva un coltello.

Un frame del video delle telecamere di sorveglianza

Non voleva farle del male, voleva solo parlare. Concetti che ripeteva di continuo, mentre le sue azioni, però, suggerivano tutt'altro: bloccata l'automobile della ex compagna in un distributore di benzina, provava ripetutamente ad aprire la portiera e batteva con violenza sulla carrozzeria. Scena ripresa dalle telecamere di sorveglianza e valsa l'arresto per un 49enne che, rintracciato dai carabinieri, è stato trovato con un coltello in tasca.

È successo nella giornata di ieri, 30 ottobre, a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. La donna era in auto, all'interno di un distributore di benzina di via Circumvallazione. Aveva appena fatto rifornimento e stava per andare via quando ha visto arrivare la Jeep bianca dell'ex, 49 anni e già denunciato per maltrattamenti. L'uomo si è è infilato nel distributore, ha frenato di colpo, è sceso dalla vettura e l'ha raggiunta. E lei, evidentemente spaventata, si è chiusa dentro.

L'aggressione ripresa dalle telecamere

Quello che è accaduto dopo si vede nelle immagini della videosorveglianza. L'uomo che tenta di aprire lo sportello lato passeggero, la donna che riparte ma è costretta a fermarsi perché lui si è aggrappato all'automobile. Il 49enne che passa dall'altro lato, comincia a colpire lo sportello, tenta di aprirlo con così tanta forza da staccare la maniglia, gira lo specchietto al contrario. Intanto, continua a ripetere: "Fermati, voglio solo parlare".

“Mi gridava di non avere paura, ma batteva contro la macchina con una forza che mi faceva tremare”, ha poi raccontato la donna ai carabinieri. L'aggressione è stata interrotta dal benzinaio, che è intervenuto, ha affrontato l'uomo e l'ha costretto ad allontanarsi. La 49enne è così riuscita a scappare e si è fermata davanti a un negozio poco distante per chiedere aiuto ai familiari.

L'uomo aveva un coltello nel borsello

Qualche minuto dopo è arrivata la chiamata al 112: al telefono il figlio della coppia, che ha raccontato cosa stava accadendo. In via Circumvallazione sono arrivate le pattuglie dei dei carabinieri di Somma Vesuviana, i militari hanno rintracciato e bloccato il 49enne. Che ha provato a giustificarsi: "Non ho fatto niente". Perquisito, nel borsello aveva un coltello a serramanico lungo complessivamente 17 centimetri. È stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e trasferito in carcere. La donna, accompagnata in caserma per la denuncia, ha raccontato tra le lacrime che quella non era la prima aggressione e che aveva già denunciato l'ex due volte.