“Voglio solo parlare” e blocca la ex in auto a Somma Vesuviana. In tasca aveva un coltello
Non voleva farle del male, voleva solo parlare. Concetti che ripeteva di continuo, mentre le sue azioni, però, suggerivano tutt'altro: bloccata l'automobile della ex compagna in un distributore di benzina, provava ripetutamente ad aprire la portiera e batteva con violenza sulla carrozzeria. Scena ripresa dalle telecamere di sorveglianza e valsa l'arresto per un 49enne che, rintracciato dai carabinieri, è stato trovato con un coltello in tasca.
È successo nella giornata di ieri, 30 ottobre, a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. La donna era in auto, all'interno di un distributore di benzina di via Circumvallazione. Aveva appena fatto rifornimento e stava per andare via quando ha visto arrivare la Jeep bianca dell'ex, 49 anni e già denunciato per maltrattamenti. L'uomo si è è infilato nel distributore, ha frenato di colpo, è sceso dalla vettura e l'ha raggiunta. E lei, evidentemente spaventata, si è chiusa dentro.
L'aggressione ripresa dalle telecamere
Quello che è accaduto dopo si vede nelle immagini della videosorveglianza. L'uomo che tenta di aprire lo sportello lato passeggero, la donna che riparte ma è costretta a fermarsi perché lui si è aggrappato all'automobile. Il 49enne che passa dall'altro lato, comincia a colpire lo sportello, tenta di aprirlo con così tanta forza da staccare la maniglia, gira lo specchietto al contrario. Intanto, continua a ripetere: "Fermati, voglio solo parlare".
“Mi gridava di non avere paura, ma batteva contro la macchina con una forza che mi faceva tremare”, ha poi raccontato la donna ai carabinieri. L'aggressione è stata interrotta dal benzinaio, che è intervenuto, ha affrontato l'uomo e l'ha costretto ad allontanarsi. La 49enne è così riuscita a scappare e si è fermata davanti a un negozio poco distante per chiedere aiuto ai familiari.
L'uomo aveva un coltello nel borsello
Qualche minuto dopo è arrivata la chiamata al 112: al telefono il figlio della coppia, che ha raccontato cosa stava accadendo. In via Circumvallazione sono arrivate le pattuglie dei dei carabinieri di Somma Vesuviana, i militari hanno rintracciato e bloccato il 49enne. Che ha provato a giustificarsi: "Non ho fatto niente". Perquisito, nel borsello aveva un coltello a serramanico lungo complessivamente 17 centimetri. È stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e trasferito in carcere. La donna, accompagnata in caserma per la denuncia, ha raccontato tra le lacrime che quella non era la prima aggressione e che aveva già denunciato l'ex due volte.