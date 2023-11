Visite allo Stadio Maradona di Napoli per turisti e tifosi come a Madrid e Londra: proposta in Comune La proposta in consiglio comunale: “Consentire le visite in orari compatibili con le attività sportive per venire incontro ai turisti”

A cura di Pierluigi Frattasi

Tour dedicati a turisti e tifosi per visitare lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, come avviene già in altri grandi impianti calcistici nel mondo, come il Santiago Bernabeu di Madrid, il Camp Nou di Barcellona o Wembley a Londra. Attualmente, infatti, non è possibile visitare lo Stadio di Fuorigrotta, tempio azzurro del Calcio Napoli, dove sono stati conquistati i tre scudetti dal club partenopeo. Possono accedere all'impianto solo i tifosi durante le partite e gli iscritti alle associazioni sportive che usano palestre e pista di atletica. Adesso, però, arriva una proposta in consiglio comunale per poter inaugurare i tour dello stadio anche al Maradona.

"Piace ai turisti, apriamolo alle visite"

L'iniziativa arriva con un ordine del giorno, che arriva domani in consiglio, firmato dai consiglieri comunali Luigi Carbone, Sergio D’Angelo, Rosario Andreozzi, Flavia Sorrentino e Fiorella Saggese. "Il Comune di Napoli – scrivono – detiene la proprietà dell’impianto sportivo denominato Stadio Diego Armando Maradona. L’impianto, essendo legato alla storia del Calcio Napoli ed alle gesta di uno dei personaggi più famosi dello sport di tutti i tempi, registra un forte interesse da parte dei turisti e che in ragione dell’esplosione sia del brand Calcio-Napoli, in seguito alla recente vittoria dello Scudetto dopo oltre trent’anni, sia del brand “Maradona”, successivo alla morte del campione argentino, i luoghi ad essi collegati, in primis lo stadio, hanno contribuito ad alimentare il fenomeno del cosiddetto turismo sportivo".