“Abbiamo ritrovato il suo Rolex”: turista derubato torna a Napoli a recuperarlo

Turista vittima di un furto di Rolex, gli agenti lo ritrovano: "Torni in Italia e prenderlo". E lui arriva a Napoli visibilmente commosso.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Era stato in Italia tempo fa, e gli era stato rubato il Rolex: e forse pensava che non lo avrebbe mai più riavuto, finché non è arrivata una telefonata da parte delle forze dell'ordine italiane che gli chiedevano di tornare per recuperarlo davvero. E così stavolta il viaggio a Napoli per lui è stato particolarmente "piacevole", visto che ha potuto riavere il suo orologio e cancellare così quel ricordo negativo del furto che era avvenuto l'ultima volta.

Tutto merito dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai militari della Guardia di Finanza di Napoli in servizio presso l'aeroporto internazionale di Capodichino, il più importante scalo del Sud Italia con i suoi quasi 13 milioni di passeggeri l'anno. Nei giorni scorsi, durante i normali controlli ai passeggeri, erano stati recuperati diversi beni, tra cui vari Rolex, ora tutti in corso di restituzione una volta identificati i rispettivi proprietari. E tra questi anche quello del turista straniero, di cui le forze dell'ordine italiane non hanno fornito né dettagli d'identità né il paese di provenienza per motivi di privacy. Una volta identificato, è stato convocato ed è arrivato a Napoli per recuperarlo, forse in maniera inattesa. "Il proprietario, visibilmente commosso nel complimentarsi con i funzionari, ha manifestato la grande felicità perché l'orologio rappresentava un caro ricordo di famiglia", spiegano in una nota le forze dell'ordine. L'uomo si è poi lasciato andare ad una foto di rito con gli agenti e con il Rolex recuperato.