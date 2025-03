video suggerito

Rubata e ritrovata la moto di Daniele Decibel Bellini, lo speaker del Napoli ringrazia la Polizia Con un post sui social Daniele Decibel Bellini, voce ufficiale del Calcio Napoli, ha ringraziato la Polizia di Stato: in poche ore la sua moto, rubata al Vomero, è stata ritrovata alla Sanità. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Nico Falco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Daniele Decibel Bellini e i poliziotti

È stata ritrovata, poche ore dopo il furto, la motocicletta di Daniele Decibel Bellini, voce ufficiale del Calcio Napoli: era stata portata nel rione Sanità, a notarla una volante della Questura di Napoli. Ad annunciare il ritrovamento è lo stesso speaker radio e dj, che ha voluto ringraziare i poliziotti pubblicando un post sui social con, a corredo, una fotografia che li ritrae insieme. La motocicletta, una Africa Twin, era stata rubata ieri pomeriggio, 12 marzo, nel quartiere Vomero, in piazza degli Artisti: qualcuno l'aveva portata via in pieno giorno.

Al momento del ritrovamento la Honda, con la scocca anteriore danneggiata e il bauletto divelto, era parcheggiata in strada. Possibile che i ladri stessero preparando un cavallo di ritorno ma anche che, come spesso accade, volessero verificare che non vi fosse un gps installato e quindi monitorare l'eventuale intervento delle forze dell'ordine. Nel primo pomeriggio di oggi il post sui social in cui Decibel Bellini ringrazia il dirigente del commissariato Bagnoli, dove ieri aveva presentato denuncia per il furto, e il personale della Polizia che è stato impegnato nelle ricerche:

Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine e stima alla Polizia di Stato per lo straordinario lavoro che ha portato al ritrovamento della mia moto, rubata ieri in Piazza degli Artisti a Napoli in pieno giorno. Grazie al Dirigente Vice Questore Dott. Vincenzo Coletta e a tutto il personale impiegato della Polizia di Stato. Grazie per il vostro impegno quotidiano nel garantire giustizia e legalità. Siete un punto di riferimento prezioso per tutti noi cittadini.