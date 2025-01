Visita a sorpresa di Sergio Mattarella al Parco Verde di Caivano e messa con don Patriciello

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Visita a sorpresa di Sergio Mattarella a Caivano: il Presidente della Repubblica si è recato questa mattina nella chiesa del Parco Verde, dove don Maurizio Patriciello stava celebrando la messa delle 12, prendendovi parte. Assieme a lui anche il prefetto di Napoli, Michele di Bari. Dopo la visita, nel pomeriggio è prevista la ripartenza per la Sicilia. Visita, quella del Capo dello Stato, che segue quella di ieri, quando era stato prima nella chiesa del Gesù Nuovo al mattino e poi, al pomeriggio, al Museo di San Martino al Vomero.

Sergio Mattarella è dal 2 gennaio a Villa Rosebery, in visita privata, ed ha alloggiato nella residenza presidenziale in questi primi giorni del 2025 appena iniziato. Grande sorpresa tra gli astanti quando hanno visto entrare, debitamente scortato, il Capo dello Stato nella Chiesa del Parco Verde di Caivano. Non è la prima volta, del resto, che il Presidente e don Maurizio Patriciello si incontrano: nel settembre del 2021 era stato lo stesso parrocco di Caivano a recarsi al Quirinale, accompagnato da alcuni ragazzi residenti proprio nel Parco Verde. Don Patriciello ha poi commentato di non aspettarsi minimamente la visita di Mattarella: "Fino a qualche tempo fa dicevo che lo Stato è un signore distinto ma distante. Oggi dico che lo Stato è un signore distinto ma non più distante", ha aggiunto il prelato con i giornalisti all'uscita della chiesa. In tanti, appena si è diffusa la notizia della presenza di Mattarella, si sono poi accalcati in zona per vedere di persona la presenza della massima carica dello Stato in una zona spesso descritta come "difficile" come il Parco Verde di Caivano.