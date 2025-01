video suggerito

Il presidente Mattarella è a Napoli: visita alla chiesa del Gesù nel centro storico e al Vomero Il Capo dello Stato Sergio Mattarella in visita privata a Napoli. In serata è rientrato a villa Rosebery.

A cura di Redazione Napoli

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha trascorso una giornata a Napoli in visita privata. Accompagnato da famiglia (figlia, figlio, nuora) e alcuni amici, Mattarella ha iniziato la mattinata con una tappa alla chiesa del Gesù Nuovo, capolavoro di architettura barocca, proseguendo poi verso il celebre chiostro maiolicato della basilica di Santa Chiara. Qui, il Presidente si è soffermato a lungo, elogiando il patrimonio culturale partenopeo.

Nel pomeriggio, puntata al Vomero per una visita al Museo di San Martino. Tra le sale che ospitano la prestigiosa collezione di presepi e le opere di maestri come Guido Reni e il Ribera, il Capo dello Stato ha espresso apprezzamento per la cura e la valorizzazione di uno dei luoghi simbolo della storia e dell’arte napoletana. Il Presidente è rientrato nella residenza presidenziale di Villa Rosebery a Posillipo, dove trascorrerà la notte prima di ripartire domani.