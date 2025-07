Mel Gibson visita a sorpresa un caseificio nel Casertano: “Sono qui per la mozzarella di bufala”

L’attore e regista hollywoodiano si è presentato a sorpresa in un caseificio di Casagiove, nella provincia di Caserta, per assaggiare la mozzarella di bufala campana.

"Guardate, ce sta Mel Gibson!" urla il commissario Winchester, che nell'adattamento italiano dei Simpson parla con l'accento napoletano (doppiato da uno straordinario Angelo Maggi), nell'episodio "Oltre la cantonata" della undicesima stagione della famosa serie animata, in cui l'attore e regista, tra le star di Hollywood più famose, compare in un cameo. È la stessa frase che devono aver urlato, o almeno pensato, in un caseificio di Casagiove, nella provincia di Caserta, dove nella giornata di ieri, giovedì 10 luglio, ha fatto capolino proprio Mel Gibson.

Il momento è stato immortalato sui social proprio dall'esercizio commerciale, il caseificio Sagliocco: in un video pubblicato su Instagram, una delle titolari racconta a clienti e follower della presenza di un ospite eccellente all'interno del caseificio. Il cellulare inquadra poi proprio Mel Gibson, che prima ammicca allo spettatore, poi sentenzia inequivocabilmente: "I'm here for the bufala mozzarella". Sono qui per la mozzarella di bufala, dice la star di Hollywood, e poi addenta proprio un boccone del cosiddetto "oro bianco", prodotto Dop e fiore all'occhiello della tradizione gastronomica campana. Il video, pubblicato come detto sui canali social del caseificio, ha collezionato migliaia di visualizzazioni e like, nonché centinaia di commenti.

Mel Gibson, di recente, è stato spesso avvistato nel Sud Italia, dal momento che è alle prese con il suo nuovo film da regista, "Resurrection of the Christ", sequel del fortunato e controverso "The Passion of The Christ " che Gibson ha firmato nel 2004, oltre 20 anni fa. La star è stata avvistata, infatti, sia a Matera – una delle location principali anche del primo film – che a Gravina di Puglia.