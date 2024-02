Violenza sessuale su una minorenne, arrestato 22enne a Salerno I carabinieri hanno notificato una misura cautelare a un giovane di Pontecagnano, già detenuto; avrebbe abusato di una minorenne tra aprile e maggio scorsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Un 22enne di Pontecagnano (Salerno) è stato arrestato con l'accusa di avere violentato una ragazza minorenne; il ragazzo si trova già in carcere, detenuto per altri reati. Gli abusi sarebbero avvenuti, secondo quanto emerso nel corso delle indagini, tra i mesi di aprile e maggio del 2023. Sulla vicenda viene mantenuto il massimo riserbo, non è stato reso noto il nome dell'indagato né altri particolari.

L'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere è stata eseguita oggi, 2 febbraio, dai carabinieri della stazione di Pontecagnano. Il provvedimento, notificato nella struttura dove il giovane era già detenuto, è arrivato al termine delle indagini svolte dai militari dell'Arma, è stato emesso dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura; l'ipotesi di reato è di violenza sessuale aggravata.