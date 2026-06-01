Operaio edile colpito da ictus mentre lavora in cantiere a Pontecagnano, ricoverato in codice rosso

Operaio edile di 50 anni si sente male sul cantiere a Pontecagnano Faiano: soccorso dall’ambulanza è stato ricoverato all’ospedale Ruggi di Salerno.

Operaio edile si sente male mentre lavora in cantiere: colpito da ictus viene subito soccorso dai presenti e trasportato in codice rosso in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona di Salerno. L'episodio è accaduto questa mattina, lunedì 1 giugno, attorno alle ore 11,00. L'uomo, di circa 50 anni, secondo le prime informazioni, si trovava in un edificio in costruzione in via Raffaello Sanzio, quando sarebbe stato colto improvvisamente da un malore mentre lavorava. Non si esclude che possa essere stato colpito da un ictus.

L'uomo colpito da malore in cantiere in via Raffaello Sanzio

Immediato e tempestivo l'intervento dei soccorritori. Sul posto, infatti, è arrivato il personale sanitario dell'ambulanza della Pubblica Assistenza Vopi e l’Auto Medica allertati dalla centrale operativa del 118 dell'Asl di Salerno. I soccorritori giunti sul posto hanno prestato i primi soccorsi, praticando le manovre salvavita. Dopo aver stabilizzato il 50enne, hanno trasportato l'operaio d'urgenza, in codice rosso all’ospedale Ruggi di Salerno per le cure necessarie. L'uomo è stato immediatamente ricoverato ed è attualmente sottoposto alle manovre salvavita. Le sue condizioni sarebbero giudicate gravi dal personale sanitario che lo ha preso in cura.