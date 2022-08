Violento scontro frontale tra due auto nel Salernitano: ferite 5 persone L’incidente nella notte ad Angri, in via Nazionale: sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto dagli abitacoli i cinque feriti, che sono stati poi trasportati in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Violento incidente stradale quello che si è verificato questa notte ad Angri, nella provincia di Salerno: intorno alle 3, in via Nazionale, due automobili si sono scontrate frontalmente. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente stradale: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Nocera, che si sono adoperati per estrarre i feriti dagli abitacoli, fortemente danneggiati dal violento impatto frontale. Sono cinque, in totale, le persone che sono rimaste ferite nell'incidente: soccorsi dai sanitari del 118, i feriti sono stati trasportati all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore; non si conoscono le loro condizioni di salute. Sul luogo dell'incidente sono arrivate anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione l'esatta dinamica del violento scontro frontale, che come detto è ancora poco chiara.

Incidente in moto in Cilento: morto un 22enne

Soltanto qualche giorno fa, lo scorso 20 agosto, sempre nel Salernitano, precisamente nel territorio di Centola, un incidente stradale ha purtroppo spezzato la vita di Silvio Fimiani, 22 anni. Il giovane, a bordo della sua moto, stava percorrendo la Statale 18 Var "Cilentana" quando si è scontrato con un'automobile: per il 22enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi del 118 e della Polizia Stradale. I funerali del giovane si sono tenuti a Montano Antilia, cittadina del Cilento della quale era originario, dove il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.