Silvio Fimiani, morto a 22 anni in un incidente stradale: lutto in Cilento A Montano Antilia e Torre Orsaia proclamato il lutto cittadino. Oggi i funerali nella chiesa di SS Annunziata.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto in Cilento per la scomparsa di Silvio Fimiani, morto a 22 anni in un incidente stradale sulla statale 18 Var "Cilentana", nel tratto compreso nel comune di Centola. Il giovane, originario del comune di Montano Antilia, per motivi ancora da chiarire, è rimasto vittima di uno scontro con un'auto mentre era a bordo della sua moto, nella tarda mattinata di ieri, sabato 20 agosto 2022. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'ambulanza del 118, gli agenti della Polizia Stradale di Sapri e le squadre Anas per la gestione dell'evento. L'episodio ha molto scosso le comunità di Montano Antilia e Torre Orsaia, di cui è originario uno dei genitori, dove i due sindaci hanno proclamato il lutto cittadino.

I funerali nella Chiesa della SS. Annunziata

I funerali si sono tenuti oggi a Montano Antilia nella Chiesa SS.Annunziata alle ore 17,00. Tantissimi i messaggi di condoglianze alla famiglia per la terribile e prematura perdita. Silvio era un ragazzo pieno di vita e di speranze, grande amante della musica. La sua scomparsa ha creato un vuoto immenso e incolmabile nelle due comunità.