Violenta la figlia minorenne della compagna davanti alla sorellina, arrestato a Salerno Un uomo è finito ai domiciliari a Salerno, per la compagna disposto divieto di avvicinamento: sono accusati di abusi verso le figlie di lei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Avrebbe violentato una delle figlie minorenni della compagna, alla presenza della sorellina. Con questa accusa è finito agli arresti domiciliari un uomo di Salerno; per la donna, madre delle due ragazzine, è stato invece disposto il divieto di avvicinamento alle figlie.

I provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura locale, coordinata dal procuratore Giuseppe Borrelli. Le misure sono state notificate alla coppia dalla Polizia di Stato; entrambi sono inoltre indagati per corruzione di minore e maltrattamenti.

Secondo quanto emerso dalle indagini, come si legge in una nota della Procura, l'uomo si sarebbe reso responsabile di violenza sessuale aggravata nei confronti di una delle figlie della compagna; lo stupro sarebbe avvenuto mentre era presente anche la sorella, anche lei minorenne. Le due ragazzine sono state già precedentemente date in affidamento.