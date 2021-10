Vincenzo Napoli eletto sindaco di Salerno Vincenzo Napoli è stato nuovamente eletto sindaco di Salerno: il primo cittadino del centrosinistra guiderà dunque il capoluogo di provincia campano per altri cinque anni. Napoli ha battuto con un margine abbastanza ampio la candidata del Movimento 5 Stelle, Elisabetta Barone e il candidato del centrodestra Michele Sarno.

A cura di Valerio Papadia

Vincenzo Napoli è stato eletto sindaco di Salerno. Sarebbe meglio dire che Napoli è stato eletto nuovamente: il sindaco uscente, candidato del centrosinistra, guiderà infatti il capoluogo di provincia campano per altri cinque anni. Napoli ha ricevuto il 57.39% delle preferenze. Il sindaco uscente viene riconfermato staccando con un margine abbastanza ampio la candidata del Movimento 5 Stelle, Elisabetta Barone, che ha ricevuto il 16,77% dei voti e il candidato del centrodestra, Michele Sarno, che invece ha ricevuto il 16.02% delle preferenze. L'affluenza a questo primo turno delle elezioni comunali a Salerno è stata del 63,19%, leggermente al di sotto rispetto al primo turno delle passate elezioni, quelle di cinque anni fa – che vide, appunto, l'elezione di Napoli – quando l'affluenza registrata fu del 68,4%, a conferma del trend in calo in tutta la Campania.

Prima della riconferma di Vincenzo Napoli, quando le proiezioni indicavano già la rielezione, il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, anch'egli già sindaco a Salerno, di cui Napoli è fedelissimo, aveva così commentato il risultato elettorale: