Vincenzo Lombardi trovato morto in un canale a Varcaturo, era scomparso domenica scorsa da una clinica

Il cadavere dell’uomo, 64 anni, è stato rinvenuto nelle scorse ore nella frazione di Giugliano: Lombardi era scomparso domenica 21 dicembre da una clinica di Lago Patria. Indagini in corso: disposta l’autopsia.

Vincenzo Lombardi

Si conclude con un tragico epilogo, purtroppo, la vicenda relativa alla scomparsa di Vincenzo Lombardi, 64 anni: nelle scorse ore, l'uomo è stato trovato morto in un canale in via Madonna del Pantano, tra Varcaturo e Licola, frazioni del grande e popoloso Comune di Giugliano, nella provincia di Napoli. Di Vincenzo Lombardi, originario di Marcianise, nel Casertano, si erano perse le tracce domenica scorsa, 21 dicembre, quando il 64enne si era allontanato da una clinica a Lago Patria, altra località della fascia costiera giuglianese.

Disposta l'autopsia sul cadavere di Vincenzo Lombardi

Le ricerche dell'uomo si sono concluse, come detto tragicamente, nelle scorse ore, quando le forze dell'ordine hanno individuato il cadavere in un canale. Sul posto sono state eseguiti tutti i rilievi del caso, mentre il magistrato di turno, intervenuto anch'egli sul luogo del ritrovamento, ha disposto il sequestro del cadavere e l'autopsia, che dovrebbe chiarire informazioni precise sulle cause della morte di Vincenzo Lombardi.

Eppure, da domenica scorsa, tanti erano stati gli appelli, pubblicati anche sui social network, per cercare di ritrovare il 64enne. "Per favore, aiutateci a trovarlo. Si chiama Vincenzo Lombardi, ha 64 anni e soffre di disturbi psichiatrici. Non riusciamo a trovarlo da ieri. Si è allontanato intorno alle 15.00 nei pressi di Lago Patria" si legge in uno degli appelli. Poi, purtroppo, è arrivato il tragico epilogo.